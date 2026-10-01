Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolissum al județului Sălaj trage un semnal de alarmă extrem de important în contextul schimbărilor climatice globale. Pompierii avertizează că incendiile de vegetație uscată se pot extinde cu o viteză uluitoare, în special în perioadele secetoase, amenințând direct vieți omenești, locuințe, păduri și terenuri agricole. Cele mai multe dintre aceste dezastre pot fi evitate prin simpla respectare a regulilor de siguranță.

Schimbările climatice din ultimii ani au adus modificări majore în comportamentul fenomenelor meteo, iar frecvența și intensitatea incendiilor de vegetație au crescut semnificativ nu doar în România, ci la nivel internațional. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin structura teritorială din Sălaj, solicită o atenție sporită și maximum de responsabilitate din partea cetățenilor.

Pompierii militari subliniază că incendiile de vegetație uscată sunt extrem de imprevizibile. În perioadele lipsite de precipitații, o simplă scânteie combinată cu rafalele de vânt poate transforma un foc mic într-un dezastru de proporții în doar câteva minute. Aceste incendii pun în pericol nu doar habitatele naturale și pădurile, ci înaintează rapid spre zonele locuite, amenințând direct gospodăriile și viețile omenești.

Pentru a preveni pierderile de vieți și distrugerea bunurilor, salvatorii transmit un set de reguli stricte și măsuri de prevenție care trebuie aplicate fără excepție. În primul rând, este total interzisă incendierea vegetației uscate, a miriștilor sau a resturilor vegetale rezultate din curățarea terenurilor. Legislația în vigoare interzice cu desăvârșire aceste practici, iar nerespectarea ei atrage sancțiuni aspre.

O altă cauză frecventă a acestor incendii este neglijența. De aceea, pompierii fac un apel ferm către fumători să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, fie că se află în mașină, în apropierea zonelor împădurite sau pe terenuri deschise.

Fiecare dintre noi are datoria de a fi vigilent. În cazul în care observați izbucnirea unui incendiu sau chiar o simplă degajare de fum care pare suspectă, nu ezitați și apelați de urgență numărul unic 112. Intervenția rapidă a echipajelor de pompieri poate face diferența între un incident minor și o tragedie de proporții.