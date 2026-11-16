Pompierii sălăjeni sunt pregătiți să intervină în orice punct al județului pe durata sezonului rece, chiar și atunci când drumurile devin greu practicabile din cauza zăpezii sau a viscolului. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj dau asigurări că toate ambulanțele din dotarea unității au tracțiune integrală, existând inclusiv o rezervă operațională de autospeciale gata să sprijine echipajele din teren în caz de nevoie.

Autoritățile din județul Sălaj au analiza măsurile de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență specifice sezonului rece 2026–2027, în cadrul unei conferințe de presă organizată a Instituției Prefectului. Un accent deosebit a fost pus pe capacitatea de reacție a structurilor de intervenție în scenariile în care fenomenele meteorologice severe ar putea bloca accesul pe drumurile naționale, județene sau comunale.

Pentru misiunile de salvare și acordare a primului ajutor medical în zone izolate sau afectate de ninsori abundente, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj se bazează pe un parc auto adaptat condițiilor dificile de iarnă. Întrebat despre tehnica operațională disponibilă pentru cazurile în care căile de comunicații devin impracticabile, prim-adjunctul inspectorului șef al ISU Sălaj, colonelul Florin Opriș, a subliniat că unitatea dispune de resurse suficiente și de proceduri clare pentru suplimentarea forțelor, inclusiv prin activarea Planului Roșu de intervenție, dacă amploare.

Dincolo de pregătire tehnici de intervenție și a echipajelor de salvatori, activarea Planului Roșu de Intervenție permite mobilizarea rapidă a tuturor resurselor medicale și de salvare a nivelului județului, precum și solicitarea de sprijin din județele limitrofe, atunci când numărul persoanelor afectate depășește capacitatea curentă de răspuns.

În paralel cu pregătirea forțelor de intervenție, pompierii le reamintesc cetățenilor importanța măsurilor de autoprotecție pe timp de iarnă. Șoferii sunt sfătuiți să nu pornească la drum fără autovehicule echipamente necesare pentru condiții de iarnă, să se informeze în prealabil asupra stării traseului și a avertizărilor meteorologice și să evite deplasările pe sectoarele de drum unde sunt instituite restricții. De asemenea, în cazul unor situații de urgență, cetățenii trebuie să apeleze imediat numărul unic 112 și să urmeze indicațiile dispecerilor și ale echipajelor aflate în teren.