Indiferent de temperatura de afară este important să ieși cu bebelușul tău la plimbare. Timpul petrecut în aer liber are nenumărate beneficii atât pentru copil, cât și pentru părinți. Plimbarea îl va ajuta pe cel mic să aibă un somn liniștit, iar expunerea la soare va contribui la întărirea sistemului imunitar. În plus, se va crea o legătură frumoasă între copil și părinți. Expunerea la stimulii din mediul înconjurător are rol în dezvoltarea senzorială a bebelușului iar timpul petrecut afară este activitatea perfectă pentru acest lucru. Totuși, înainte să ieșiți în parc, asigură-te că vei avea la tine toate lucrurile necesare pentru nevoile copilului.

Iată ce nu ar trebui să îți lipsească atunci când ieși la plimbare cu copilul

Cărucior sau marsupiu

Înainte să ieșiți în parc, pregătește căruciorul pentru bebeluș. În funcție de condițiile meteo, adaugă și o pătură pe lângă perna pe care va sta. Astfel copilul va sta confortabil și vă veți putea bucura împreună de o plimbare lungă. În cazul în care imprevizibil va începe să plouă, este bine să ai la tine și o umbrelă. Dacă totuși nu vrei să ieși cu căruciorul, poți alege un marsupiu pentru bebeluș, astfel cel mic se va simți mai protejat la pieptul tău. În acest fel, va adormi mai ușor și îl va ajuta să doarmă mai mult și mai liniștit. În plus, un marsupiu poate oferi mai multă intimitate atunci când îl vei alăpta în public.

Obiecte de îmbrăcăminte

Atât pentru asigurarea confortului termic cât și pentru schimbarea celui mic, este important să ai la tine câteva haine în plus. Alege câteva piese vestimentare în plus înainte să ieșiți, pentru a reduce riscul de a scurta plimbarea, în caz de mici incidente neplăcute. Dacă cel mic a regurgitat și a murdărit hainele sau dacă s-a răcit vremea afară, hainele pe care le ai la tine te vor ajuta să ieși din aceste situații fără prea multe bătăi de cap. Optează să adaugi în geantă o jachetă, un body, pantaloni, o căciulă și poate o vestă.

Articole pentru schimbat

Pe primul loc ar trebui să fie scutecele pentru bebeluș. Sunt indispensabile întrucât cel mic are nevoie să fie schimbat indiferent de locul unde vă aflați. Dacă vrei să îi oferi copilului tău o plimbare în condiții perfecte, alege Huggies pentru bebeluși, scutecele care îi vor menține pielea uscată și cel mic se va simți confortabil. În funcție de nevoile copilului tău, găsești pe altex.ro o gamă variată de unde poți alege. În procesul de schimbare a scutecului, esențiale sunt și șervețelele umede și câteva aleze dacă nu ai unde să îl așezi, deci asigură-te că nu îți vor lipsi. De asemenea, ar fi bine să ai în geantă și o cremă pentru a preveni eventuale iritații.

Jucării

Dacă în plimbarea voastră planificați să stați puțin și pe o pătură la iarba verde, atunci ar fi bine să ai la tine și câteva jucării. Alege câteva dintre cele preferate de el însă și câteva noi, dacă ai, pentru a-i menține atenția și pentru a te bucura și tu de câteva momente petrecute în liniște în natură.

În concluzie, asigură-te că nu îți lipsesc cele de mai sus atunci când ieșiți la plimbare în parc!

Sursă foto: freepik.com