Finalul lunii mai aduce în prim-plan cele mai așteptate dueluri ale fotbalului european, dar și o veste excelentă pentru arbitrajul din țara noastră. Iuliana Demetrescu a fost delegată de UEFA în brigada care va conduce finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, dintre FC Barcelona și Lyon. Între timp, forul european a stabilit și arbitrii pentru finalele masculine, germanul Daniel Siebert fiind ales să împartă dreptatea în marea confruntare pentru trofeul Champions League dintre PSG și Arsenal.

Luna mai se anunță a fi una de foc pentru iubitorii fotbalului, cu finale de răsunet pe marile arene ale Europei. Punctul culminant va fi pe 30 mai, la Budapesta, unde Daniel Siebert va arbitra duelul stelar dintre PSG și Arsenal. Interesant este faptul că „tunarii” au pierdut doar două din ultimele 24 de meciuri în Champions League, ambele eșecuri fiind suferite chiar în fața parizienilor, ceea ce adaugă o tensiune suplimentară brigăzii germane.

Totodată, UEFA a anunțat oficialii și pentru celelalte competiții: francezul Francois Letexier va conduce finala Europa League dintre Freiburg și Braga, la Istanbul, în timp ce italianul Maurizio Mariani va debuta la centru într-o finală europeană cu ocazia duelului Crystal Palace – Rayo Vallecano, din Conference League.

Pentru publicul din România, momentul de maximă mândrie va avea loc pe 23 mai, la Oslo. Arbitra Iuliana Demetrescu va fi al patrulea oficial la finala feminină a Ligii Campionilor, o confirmare a valorii arbitrajului românesc pe plan internațional. Această delegare prestigioasă demonstrează că profesionalismul și munca depusă la cel mai înalt nivel sunt recunoscute la nivel european.

