Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 30 septembrie 2021 se află un proiect de hotărâre prin care conducerea Primăriei Zalău propune majorarea bugetului pentru Sport Club Municipal cu încă 38 % din bugetul aprobat până la sfârșitul lunii august 2021. Așadar, consilierii locali sunt invitați să aprobe risipirea sumei de 1.500.000 lei, adică să majoreze din nou bugetul pentru Sport Club Municipal Zalău.

Pare că risipa din banul public nu mai poate fi oprită sub nici o formă la Primăria Zalău. Banii contribuabililor se duc pe apa sâmbetei, iar municipalitatea propune, cu mult tupeu, acoperirea găurii din bugetul instituției publice subordonate, Sport Club Municipal Zalău. Asta se întâmplă datorită faptului că această instituție este condusă de apropiați politic ai edililor municipiului. Criza cauzată de pandemie se pare că a afectat doar cetățenii și firmele care contribuie la bugetul local, nu a ajuns și la bugetul Sport Club Municipal Zalău, buget care crește văzând cu ochii de la o lună la alta. Dacă în materialele anterioare arătam consternați că pentru lipsa performanței municipalitatea premiază instituția publică din subordine, Sport Club Municipal Zalău, prin majorare de buget, observăm acum că nu mai are nici un control asupra instituției din subordinea sa, iar bugetul pentru salarii al acesteia crește de la o zi la alta. Pentru a distrage atenția de la problema reală pe care o are municipalitatea, respectiv jaful din banii contribuabililor, au apelat la diferite materiale plătite politic cu iz de ”lebede”, ”cucuvele” sau ”fiare în agonie”. Sport Club Municipal Zalău a fost încă de la înființarea acesteia o instituție protejată politic, menită să permită angajarea în funcții de directori diverși a unor persoane pe care în nici un caz nu le recomandă competența. De altfel, nici până azi nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de directori care, precum manelele, sunt ”fără număr, fără număr”. Probabil, de la nașu mare. Sau de la cel mic. Oricum, lipsa transparenței în ocuparea acestor posturi, lipsa organizării concursurilor pentru acestea, arată, încă o dată, că este vorba strict de o repartiție politică a unor salarii pe care trebuie să le încaseze…cine trebuie. Nu cine merită. Așadar, după cum am arătat în numeroase materiale publice, Sport Club Municipal Zalău nu a prezentat niciodată consilierilor municipali raportul de activitate. Acesta a fost solicitat conducerii, care a promis dar nu a mai făcut. De ce? Pentru că au putut, pentru că au fost sprijiniți politic, credem noi, de edilii municipalității. Iar aceștia, pentru a nu justifica în fața cetățenilor dezastrul de la instituția pe care au înființat-o, credem că au preferat să pună ”batista pe țambal” și să lase lucrurile nelămurite. Că doar timpul a trecut, la alegerile din septembrie 2020 Consiliul Local a fost schimbat, iar noul consiliu nu a reluat solicitările vechi. Așa că, timpul trece – leafa merge s-a dovedit a fi crezul de căpătâi al conducerii instituției publice Sport Club Municipal. Din păcate, năravurile nu s-au schimbat, iar în acest nou Consiliu Local se pare că mulțimea de directori angajați la instituția publică din subordine și-au găsit alți aliați. Aliați care aprobă jaful public, lună de lună. Adică majorare de buget în august, majorare de buget în septembrie, și astfel 5.459.780 lei se duc în zone neclare, gri, sumele fiind alocate generic la capitolul bunuri și servicii. Adică faceți ce vreți cu banii. Ceea ce este și mai interesant în ”economia” acestei instituții publice este faptul că, la constituirea bugetului, SCM a solicitat pentru anul 2021 un buget de 4.317.140 lei. I-au fost alocați aproape 3.600.000 lei inițial, au fost făcute rectificări pozitive de buget, însă, ce să vezi ! Municipalitatea, cu mărinimie și larghețe buzunărească, alocă clubului 5.459.780 lei, adică mai mult decât avea nevoie cu ”minuscula” sumă de 1.142.640 lei. Incredibil! Nu sunt bani suficienți pentru reparații străzi, nu sunt bani suficienți pentru școli, angajații Primăriei sunt obligați să respecte bugetul de salarii, pe partea de asistență socială vremurile sunt grele spre foarte grele, agenții economici sunt constrânși să plătească dările, în timp ce instituția publică din subordinea Consiliului Local, înființată în urmă cu doar 2 ani, beneficiază de sume alocate fără a respecta nicio constrângere bugetară. Da, fără nici o regulă respectată! Pentru că, la capitolul de bunuri și servicii sunt cuprinse contractele de activitate sportivă care sunt, practic, drepturi salariale. Și care necesită, așa cum spuneam, numeroase rectificări. Aceste rectificări reprezintă un afront adus angajaților Primăriei Zalău, angajați din diferite sectoare, de la Direcția de Asistență Socială, până la Poliția Locală. Oricum, avem convingerea că nici acest semnal de alarmă nu va putea ajunge la ochii sau urechile edililor municipiului Zalău. Sau… cine știe?