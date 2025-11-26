Jandarmii sălăjeni vor fi la datorie și cu prilejul Zilei Naționale a României. Astfel, în municipiul Zalău, respectiv în orașele Cehu Silvaniei, Jibou, și Șimleu Silvaniei, unde se vor desfășura manifestări prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României – 1 Decembrie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj va asigura măsurile de ordine publică, astfel încât toți participanții să se bucure de acest eveniment în condiții de siguranță.

În cadrul conferinței de presă susținute de șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, colonel Vasile-Adrian Cigăran, au fost prezentate măsurile de ordine publică, astfel încât toți participanții să se bucure de manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României.