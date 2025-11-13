Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict izbucnit în localitatea Pusta.

Compartimentul de relații cu publicul al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unei noi intervenții pentru aplanarea unui conflict în localitatea Pusta, din județul Sălaj.