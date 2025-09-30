Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj ne informează, printr-un comunicat, asupra faptului că trei jandarmi sălăjeni au participat la un amplu exercițiu internațional.

”În perioada 21– 26 septembrie a.c., trei ofițeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, locotenent-colonel Mesaroș Marius, maior Mastan Mihai și căpitan Sabou Răzvan, au participat la „CARPATHIANS BLUE SHIELD 2025”, exercițiu de antrenament, organizat de Jandarmeria Română, ce a reunit peste 500 de militari români și străini, reprezentând 15 state și 5 organizații internaționale din domeniul securității, într-o demonstrație remarcabilă de coordonare, profesionalism și mai ales camaraderie.

Timp de 6 zile cei trei ofițeri au lucrat cot la cot, alături de alți militari români și străini, în simulări tactice și scenarii operaționale menite să întărească parteneriatele și să crească nivelul de pregătire comună în fața provocărilor de securitate.

Exercițiul a fost găzduit de Centrul de Pregătire al Jandarmeriei de la Ochiuri, județul Dâmbovița și a însemnat șase zile de antrenament asiduu, cooperare și schimb de experiență între forțele de ordine participante, scenarii gândite până la detaliu și acțiuni de stabilizare a unor situații conflictuale.

În cadrul „CARPATHIANS BLUE SHIELD 2025” ofițerii sălăjeni au făcut parte din echipa de planificare, organizare și executare a exercițiului, ocupând de asemenea și funcții în comandamentul exercițiului.”