Măsuri speciale de ordine și siguranță publică în județul Sălaj, pe parcursul sezonului rece și al sărbătorilor de iarnă. Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean a prezentat planul de acțiune pentru zonele aglomerate, târguri și manifestări publice, dar și controalele ce vizează comerțul ilegal cu brazi sau articole pirotehnice.

Jandarmii din județul Sălaj și-au stabilit prioritățile pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe durata sezonului rece. În perioada sărbătorilor de iarnă, spațiul public găzduiește numeroase evenimente culturale, artistice și religioase la care participă un public numeros, motiv pentru care forțele de ordine își vor intensifica prezența în teren.

Patrulele de jandarmerie vor acționa în sistem integrat, alături de polițiști, atât în mediul stradal, cât și în zonele comerciale, în preajma târgurilor specifice sezonului sau în apropierea unităților de învățământ. O atenție deosebită va fi acordată manifestărilor cu public numeros, unde vor fi mobilizate inclusiv echipaje cu atribuții de protecție antiteroristă, pentru a preveni orice incident major.

Totodată, inspectoratul menține pregătite structuri de intervenție capabile să reacționeze rapid în situații de urgență, în sprijinul polițiștilor sau al pompierilor. În funcție de amploarea evenimentelor publice și de riscurile evaluate, jandarmii sălăjeni pot solicita oricând suplimentarea efectivelor cu sprijin din partea Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj.

Pe linie de prevenire și combatere a faptelor antisociale, jandarmii vor desfășura acțiuni țintite asupra infracțiunilor specifice iernii. Controalele vor viza în mod special tăierea ilegală și comercializarea fără drept a brazilor de Crăciun, dar și folosirea sau vânzarea neautorizată a articolelor pirotehnice.

Reprezentanții Jandarmeriei fac apel la cetățeni să adopte un comportament civilizat la evenimentele publice, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în conflicte. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să ceară imediat ajutorul jandarmilor dacă observă fapte antisociale, astfel încât întregul sezon rece să se desfășoare în liniște și siguranță.