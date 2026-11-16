Jandarmii sălăjeni vor patrula permanent pe timp de ger pentru a identifica persoane fără adăpost și pentru a interveni în sprijinul cetățenilor surprinși de viscol în trafic. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj anunță că nicio persoană aflată în dificultate nu va fi lăsată în stradă, fiind solicitată chiar și o derogare pentru preluarea în centrele de primire a celor care au consumat băuturi alcoolice.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Sălaj și-au stabilit planul de acțiune pentru sezonul rece, iar un rol important în misiunile de salvare și sprijin revine Inspectoratului de Jandarmi Județean. Pe lângă intervențiile în zonele montane, în stațiuni sau pe traseele turistice din județ, jandarmii vor acționa în orașele Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, dar și pe drumurile afectate de ninsori abundente.

În perioadele cu temperaturi extrem de scăzute, patrule de jandarmi vor verifica zonele frecventate de persoane fără adăpost, precum și situația șoferilor blocați în trafic pe drumurile închise. Întrebat unde vor fi transportate aceste persoane și cum colaborează jandarmeria cu primăriile din județ pentru prevenirea cazurilor de hipotermie, inspector-șef al IJJ Sălaj, colonelul Vasile Adrian Cigăran, a precizat că jandarmeria asigură transportul și aducerea în siguranță a oamenilor, iar autoritățile locale sunt cele care gestionează spațiile de cazare.

Astfel, prin această derogare discutată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, urmăresc să elimine blocajele birocratice care puteau pune în pericol viața oamenilor în nopțile geroase. În plus, pentru persoane surprinse de viscol pe drumurile publice, primăriile au obligația să pună la dispoziție spa temporară de adăpost, precum și în cultura sau săli de sport, până la reluarea circulației. Cetătenii care observă persoane aflate în pericol din cauza frigului sunt îndemnați să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.