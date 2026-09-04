Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj preia în responsabilitatea directă 4 mari licee din Zalău pentru noul an școlar 2026 – 2027. Instituția a prezentat un bilanț solid al acțiunilor trecute, ce includ peste 700 de misiuni stradale, zeci de campanii pentru a aplica preventive și peste 100 de activități în școli.

Siguranța elevilor și a cadrelor didactice rămân o prioritate absolută și pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj. Instituția acționează în baza unui Plan Teritorial Comun de Acțiune bine structurat, menit să prevină delincvența juvenilă în incinta și în zonele adiacente școlilor preuniversitare.

Atât în ​​școlar abia încheiat, cât și pentru noul an școlar 2026 – 2027, jandarmii sălăjeni au în responsabilitate directă 4 unități de învățământ de referință din municipiul Zalău. Este vorba despre Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian”, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” și Liceul Reformat „Wesselenyi”. Zilnic, echipajele de jandarmerie vor fi prezente în aceste zone, acționând cu preponderență la punctele de acces în școli, precum și pe traseele folosite de elevi pentru a veni și a pleca de la cursuri. În plus, întreg dispozitivul de ordine publică din județ este adaptat permanent pentru a putea interveni cu celeritate maximă în cazul oricărui incident nedorit.

Bilanțul anului școlar precedent demonstrează amploarea eforturilor depuse. Jandarmii au executat peste 700 de misiuni specifice, un echipaj fiind alocat zilnic, în exclusivitate, pentru paza acestor instituții. Pe lângă prezența fizică, accentul a fost pus pe educarea tinerilor.

Despre rezultatele concrete obținute pe teren și priorități strategice, nu oferă detalii prim-adjunctul șefului IJJ Sălaj, Vasile Cristian Bolfă.

Pe componentă preventivă, jandarmii au desfășurat 56 de activități educative de amploare, la care au participat 2367 de persoane. În cadrul sesiunilor au fost proiectate 90 de materiale video și 98 de prezentări PowerPoint, abordând teme esențiale precum prevenirea violenței și combaterea faptelor antisociale în rândul liceenilor.

Totodată, în colaborare cu poliția, au fost organizate 26 de acțiuni de amploare cu efective mărite. Acestea au vizat verificări stricte în baruri, magazine alimentare, localuri și săli de jocuri de noroc pentru combaterea absenteismului școlar și a consumului de droguri, tutun sau alcool.

Din păcate, au fost aplicate și măsuri ferme. Jandarmii au dat 103 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3050 de lei. Din fericire, în 74 de cazuri sa optat pentru avertisment, scopul fiind responsabilizarea tinerilor. La capitolul penal, oamenii legii au constatat 6 infracțiuni, dintre care 5 au vizat fapte de dragoste sau alte violențe și o tulburare a ordinii și liniștii publice. Pentru noul an, vigilența rămâne la cote maxime.