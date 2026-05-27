Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, prin vocea prim-adjunctului inspectorului șef, colonelul Vasile-Cristian Bolfă, a prezentat planul complex de măsuri adaptat pentru sezonul estival . Pe fondul creșterii semnificative a numărului de adunări publice, festivaluri și evenimente cultural-artistice, jandarmii își vor reorganiza și suplimenta dispozitivele operative. Obiectivul principal este gestionarea eficientă a aglomerărilor de persoane atât din mediul urban, cât și din cel rural, pentru a preveni faptele antisociale.

Creșterea afluxului de cetățeni în zonele de agrement și la manifestările estivale impune o prezență vizibilă și fermă a forțelor de ordine. Jandarmii vor acționa integrat alături de polițiști, dar vor organiza și razii independente, de tip fulger, în cadrul programului național „BLOCADA”. Aceste acțiuni punctuale vor viza zonele cu risc ridicat, precum gările, autogările, piețele, târgurile, discotecile și cluburile de noapte, având ca scop principal descurajarea comportamentelor violente și monitorizarea stărilor conflictuale. În cazul unor situații de amploare, IJJ Sălaj va beneficia de sprijinul operativ al efectivelor de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.

O noutate importantă pentru siguranța publică o reprezintă planificarea misiunilor de intervenție de nivel superior. Structura de Intervenție Antiteroristă și Acțiuni Speciale din cadrul IJJ Sălaj se va coordona, prin alternanță, cu structura SAS a Poliției. Acest sistem va asigura o acoperire permanentă a spațiului public, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, prin intensificarea patrulelor în proximitatea obiectivelor de interes public și a zonelor foarte aglomerate. De asemenea, jandarmii vor rămâne activi pe linia protejării mediului, controlând respectarea regimului deșeurilor și combaterea braconajului silvic sau cinegetic.

Pe lângă componenta de ordine publică, instituția este pregătită să intervină rapid și în sprijinul pompierilor de la ISU Sălaj în cazul unor situații de urgență civilă. În finalul prezentării, colonelul Vasile-Cristian Bolfă a adresat un apel direct către toți cetățenii care participă la evenimentele verii, recomandându-le să manifeste încredere în forțele de ordine, să colaboreze cu echipele din teren pentru rezolvarea rapidă a oricăror probleme și să nu ezite să apeleze numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o cere .