Începând cu 24 aprilie, Japonia impune o interdicție drastică privind utilizarea bateriilor portabile în timpul zborurilor. Decizia vine ca un răspuns ferm la numărul tot mai mare de incidente provocate de supraîncălzirea acumulatorilor cu litiu.

Interzis la „power-bank” în avioanele nipone: Japonia impune restricții dure după o serie de incendii la bord. Măsura nu vizează doar utilizarea lor, ci și încărcarea acestora la prizele din avion. Dacă plănuiți o călătorie în Țara Soarelui Răsare, atenție la bagaje. Japonia impune o interdicție drastică privind utilizarea bateriilor portabile în timpul zborurilor. Decizia vine ca un răspuns ferm la numărul tot mai mare de incidente provocate de supraîncălzirea acumulatorilor cu litiu.

Măsura este un răspuns direct la accidentul aviatic din ianuarie, de pe aeroportul din Busan, unde o baterie litiu-ion a luat foc într-un compartiment de deasupra capului. Incidentul s-a soldat cu șapte răniți și evacuarea de urgență a aproape 200 de oameni. Japonia urmează astfel recomandările Organizației Aviației Civile Internaționale, alăturându-se unor companii precum Thai Airways sau Singapore Airlines.

Noile reguli sunt clare: pasagerii pot transporta cel mult două baterii, dar exclusiv în bagajul de mână. Transportul acestora în cala avionului rămâne strict interzis, deoarece un eventual incendiu în spațiul de bagaje este aproape imposibil de detectat și stins în timpul zborului.

Provocarea este uriașă pentru serviciile de securitate. Numai anul trecut, pe aeroportul Haneda din Tokyo, au fost detectate peste 17.000 de baterii cu litiu în timpul verificărilor de rutină. De acum, echipajele de cabină vor fi instruite să monitorizeze activ orice tentativă de utilizare a dispozitivelor de încărcare portabile.

Într-o epocă în care suntem dependenți de energie pentru dispozitivele noastre, Japonia alege să pună siguranța deasupra confortului digital, trăgând un semnal de alarmă global asupra riscurilor invizibile din bagajele noastre.