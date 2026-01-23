România va fi reprezentată de 29 de sportivi, la nouă discipline, în întrecerile din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă, care se vor desfășura în perioada 6 – 22 februarie. România are delegați cu 8 mai mulți sportive decât la Beijing în 2022.

Componența delegației României, care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026, este definitivată și a fost aprobată de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Însoțiți de echipele tehnice, 28 de sportivi și o rezervă, care vor locui în șase Sate Olimpice, vor concura la nouă discipline sportive. Cu două în plus în comparație cu competiția de la Beijing din 2022.

Sportivii români vor lua startul în probe de biatlon, bob, patinaj artistic, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond și snowboard. Cea mai numeroasă echipă este cea de la sanie, cu șapte sportivi, urmată de biatlon, cu 6 reprezentanți.

Patinajul artistic va fi reprezentat de patinatoarea Julia Sauter, care a ocupat recent locul 11 la Campionatul European de Patinaj Artistic.

În premieră la această ediție a Jocurilor Olimpice, vor avea loc patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, și alte trei, la Cortina, Livigno și Predazzo. Julia Sauter va fi și portdrapelul României la ceremonia de la Milano.

România a desemnat șapte purtători de drapel pentru această ediție a Jocurilor Olimpice.

La Milano, drapelul va fi purtat de patinatoarea Coronei Brașov Julia Sauter.

La Livigno, Kata Mandel și sportivul Coronei Brașov în proba de schi alpin Alexandru Ștefănescu sunt cei doi reprezentanți, iar la Predazzo Daniela Toth din delegația săritorilor cu schiurile și Paul Pepene, experiementatul fondis născut la Brașov vor purta drapelul tricolor.

În final, la Cortina, Raluca Strămăturaru și Mihai Tentea sunt cei doi purtători de drapel pentru România.

De-a lungul istoriei, cea mai numeroasă delegație a fost cea de la Lake Placid 1980, 35 de sportivi, urmată de Innsbruck 1976 – 32 și Grenoble 1968 – 30.

Pentru România, ediția din 2026 reprezintă o nouă oportunitate de a se face remarcată pe scena sporturilor de iarnă și de a continua tradiția participărilor olimpice.