Portărița June Cecilie Krogh (22 de ani), campioană mondială cu naționala Norvegiei, la turneul final de la sfârșitul lui 2025, a semnat în „Liga Florilor”. Aceasta a ajuns la o înțelegere cu SCM Râmnicu Vâlcea, ocupanta locului 4 din prima ligă.

Transferul jucătoarei June Cecilie Krogh, care activează în prezent la Storhamar a fost de echipa SCM Râmnicu Vâlcea, printr-o postare pe pagina de socializare.

„Anunțul mult așteptat a venit! Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea confirmă transferul goalkeeper-ului norvegian June Cecilie Krogh, componentă a naționalei Norvegiei și una dintre cele mai interesante prezențe din generația ei. June vine la Vâlcea după sezoane în care și-a creat un renume în handbalul norvegian, în care a dobândit experiență și în competițiile internaționale, atât cu loturile naționale al Norvegiei, cât și în EHF Champions League. Handbalista a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane. Sportiva s-a născut în Oslo, pe 2 decembrie 2003, iar la nivel de club a mai evoluat pentru Son HK și Follo HK, iar din 2024 a făcut pasul la Storhamar Handball Elite, echipă cu prezență constantă în Liga Campionilor. Totodată, June face parte din lotul național al Norvegiei, în 2025 a făcut pasul în prima reprezentativă pentru Campionatul Mondial, competiție care s-a încheiat cu titlul mondial pentru Norvegia. Medalia de aur obținută la senioare nu este singura din palmaresul său, aceasta fiind medaliată cu aur și la Campionatul Mondial de Junioare U20 din 2022. În zilele libere preferă să urmărească un film bun, seriale și adoră să citească. Îi plac activitățile manuale și jocurile de societate. Atunci când timpul îi permite, petrece timp la cabanele familiei, acolo unde pescuiește, se plimbă cu caiacul și înoată. Pentru ea familia este foarte importantă, astfel preferă să compania celor apropiați. Pe plan educațional, June este aproape de finalul licenței în psihologie”, au anunțat cei de la SCM Râmnicu Vâlcea, pe pagina de socializare.

Mutarea lui June Krogh vine la mai puțin de 24 de ore de când SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat și transferul interului stânga Larissa Fernanda Da Silva Nascimento, de la Rocasa Gran Canaria. Aceasta a semnat până în anul 2028 cu echipa din Vâlcea.

În ultima perioadă, SCM Râmnicu Vâlcea le-a mai achiziționat pentru sezonul viitor și pe coordonatoarea de joc Grace Zaadi, campioană europeană, mondială și olimpică, respectiv interul stânga Emilie Arntzen. Înainte, Sarah Dekker, de la Team Esbjerg, și interul dreapta Marie-Hélène Sajka, de la OCG Nice, ajunseseră și ele la o înțelegere cu formația olteană.