După o pauză de 24 de ani, „Balonul de Aur” se întoarce în Franța. Trofeul i-a fost înmânat lui Benzema chiar de Zidane. Karim Benzema devine al 5-lea francez care primește Balonul de Aur. Ultimul reprezentant al Hexagonului care a primit acest premiu a fost Zinedine Zidane, în 1998.

Karim Benzema a câștigat „Balonul de Aur”. Trofeul i-a fost înmânat în gala care a avut loc la Paris. Sadio Mane a ocupat locul al doilea, iar podiumul a fost completat de belgianul Kevin de Bruyne.

„Bună seara, tuturor! Sunt mândru că am obținut acest trofeu. Am muncit enorm. Am avut mereu în minte motivația de a reuși. Zidane a fost mereu un model pentru mine, la fel și Ronaldo Nazario. Știam că nu există lucruri imposibile și poți să ajungi la ceea ce îți dorești. Mă bucur că munca mea a fost răsplătită. Am trecut și prin momente dificile. Sunt lyonez și nu pot să uit asta. Îi mulțumesc și actualului meu președinte, Florentino Perez”, a declarat Benzema, imediat după ce a primit trofeul.