Italianul Kimi Antonelli a plecat din pole-position în Japonia și a câștigat cursa, reușind să obțină a doua lui victorie în Formula 1.
Mercedes domină autoritar acest început de sezon, câștigând toate sesiunile de până acum, toate calificările și toate cursele (trei Mari Premii plus un sprint);
Etapa trecută, în China, Kimi Antonelli câștigase primul lui Mare Premiu în Formula 1. În Japonia, Antonelli a plecat din pole-position și a câștigat cursa, reușind să obțină a doua lui victorie în Formula 1. Oscar Piastri (McLaren) și Charles Leclerc (Ferrari) au completat podiumul.
Cel mai rapid în calificări, Antonelli a avut un start de coșmar. Roțile i-au patinat, monopostul a pornit greu de pe loc și a coborât pe 6, fiind depășit de perechile Ferrari și McLaren, respectiv de colegul George Russell.
Nu părea a fi ziua lui Antonelli, dar totul s-a schimbat odată cu accidentul violent al lui Oliver Bearman în turul 22. Britanicul a virat brusc la stânga pentru a-l evita pe Colapinto, a intrat pe zona cu iarbă și a pierdut controlul monopostului, intrând în parapet la mare viteză.
Antonelli, care nu schimbase până la Safety Car, a profitat, s-a echipat cu pneuri proaspete, a preluat șefia cursei și nu s-a mai uitat în urmă până la final. Ba chiar a construit un avantaj liniștitor, conducând ca un veteran.
După ce a trecut linia de finiș, a recunoscut că „am avut noroc cu acel Safety Car”, dar nu mai contează. Antonelli a câștigat și a devenit cel mai tânăr lider al clasamentului mondial din Formula 1, la doar 19 ani și 216 zile.
Sunt acum 9 puncte între Kimi Antonelli și George Russell. Charles Leclerc completează podiumul, cu 49 de puncte. La interviul de la final, tânărul pilot italian a insistat că nu se gândește încă la titlul mondial.
„Este fantastic că am câștigat din nou, dar este încă prea devreme să mă gândesc la titlu. Cred, totuși, că ne descurcăm bine. Am avut un start groaznic, trebuie să verificăm de ce s-a întâmplat asta. Am avut noroc cu Safety Car-ul care m-a ajutat să rămân în frunte, iar apoi, până la final, am avut un ritm incredibil. A fost o cursă bună, mașina a mers foarte bine după intrarea la boxe, sunt foarte mulțumit de asta.În fruntea plutonului și cu anvelopele hard, ritmul nostru a fost incredibil, dar și cu cele medium ne-am descurcat bine. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi fost Safety Car, dar cu siguranță m-a ajutat”, a transmis Antonelli. El a admis însă că rămân lucruri la care trebuie să lucreze.
