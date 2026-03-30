Italianul Kimi Antonelli a plecat din pole-position în Japonia și a câștigat cursa, reușind să obțină a doua lui victorie în Formula 1.

Mercedes domină autoritar acest început de sezon, câștigând toate sesiunile de până acum, toate calificările și toate cursele (trei Mari Premii plus un sprint);

Etapa trecută, în China, Kimi Antonelli câștigase primul lui Mare Premiu în Formula 1. În Japonia, Antonelli a plecat din pole-position și a câștigat cursa, reușind să obțină a doua lui victorie în Formula 1. Oscar Piastri (McLaren) și Charles Leclerc (Ferrari) au completat podiumul.

Cel mai rapid în calificări, Antonelli a avut un start de coșmar. Roțile i-au patinat, monopostul a pornit greu de pe loc și a coborât pe 6, fiind depășit de perechile Ferrari și McLaren, respectiv de colegul George Russell.

Nu părea a fi ziua lui Antonelli, dar totul s-a schimbat odată cu accidentul violent al lui Oliver Bearman în turul 22. Britanicul a virat brusc la stânga pentru a-l evita pe Colapinto, a intrat pe zona cu iarbă și a pierdut controlul monopostului, intrând în parapet la mare viteză.

Antonelli, care nu schimbase până la Safety Car, a profitat, s-a echipat cu pneuri proaspete, a preluat șefia cursei și nu s-a mai uitat în urmă până la final. Ba chiar a construit un avantaj liniștitor, conducând ca un veteran.

După ce a trecut linia de finiș, a recunoscut că „am avut noroc cu acel Safety Car”, dar nu mai contează. Antonelli a câștigat și a devenit cel mai tânăr lider al clasamentului mondial din Formula 1, la doar 19 ani și 216 zile.

Sunt acum 9 puncte între Kimi Antonelli și George Russell. Charles Leclerc completează podiumul, cu 49 de puncte. La interviul de la final, tânărul pilot italian a insistat că nu se gândește încă la titlul mondial.