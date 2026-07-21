Pilotul italian Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, după o cursă plină de adrenalină pe circuitul Spa-Francorchamps. Reprezentantul echipei Mercedes l-a depășit pe Charles Leclerc pe finalul cursei, consolidându-și poziția de lider în clasamentul mondial. Podiumul a fost completat de Leclerc de la Ferrari și de Max Verstappen de la Red Bull Racing.

Spectacol total pe circuitul legendar de la Spa-Francorchamps. Marele Premiu al Belgiei s-a încheiat cu victoria spectaculoasă a lui Kimi Antonelli. Italianul de la Mercedes a oferit o evoluție de excepție și l-a depășit pe Charles Leclerc în fazele finale ale întrecerii. La finalul unei curse pline de provocări, Antonelli s-a arătat extrem de fericit că a revenit pe prima treaptă a podiumului, după o serie de etape dificile. Pilotul italian a recunoscut că victoria a fost extrem de muncită. Strategia echipei Mercedes a fost dată peste cap la un moment dat, când prima poziție a fost pierdută din cauza activării unui Safety Car virtual. Cu toate acestea, monopostul Mercedes a avut ritmul necesar pentru a reveni în fruntea plutonului. Antonelli a lăudat și evoluția rivalilor de la Ferrari, precizând că duelul cu Charles Leclerc a fost unul extrem de intens.

Charles Leclerc a încheiat cursa pe locul 2. Monopostul Ferrari a fost cel mai serios rival pentru învingător, iar pilotul monegasc a condus ostilitățile pe pistă timp de 13 tururi. Leclerc a declarat că a crezut în victorie până în ultimele momente. El a recunoscut că mașina virtuală de siguranță a venit la momentul potrivit pentru echipa sa. Totuși, au existat 5 sau 6 tururi în care pneurile de compoziție hard au creat probleme majore de aderență pe puntea față. Chiar și așa, locul 2 reprezintă un pas înainte important pentru Scuderia Ferrari.

Poziția a 3-a i-a revenit lui Max Verstappen. Pilotul de la Red Bull Racing a revenit pe podium, dar a recunoscut deschis că nu a avut viteza necesară pentru a se implica direct în lupta pentru victorie cu Antonelli și Leclerc. Verstappen s-a declarat mulțumit cu acest rezultat, menționând că al 2-lea schimb de pneuri a fost mult mai dificil decât se aștepta. De asemenea, campionul olandez consideră că a avut ghinion cu momentul în care a fost dictat acel Safety Car virtual.

Cursa din Belgia a început însă cu un moment de tensiune maximă. Britanicul George Russell, aflat în lupta directă pentru titlul mondial, a fost nevoit să abandoneze chiar din primul tur. Monopostul său Mercedes a fost acroșat de Lewis Hamilton, incident în urma căruia Russell a ieșit în decor și nu a mai putut continua. Hamilton a fost penalizat de comisarii de cursă cu 5 secunde. De acest abandon a profitat din plin colegul său, Kimi Antonelli.

În urma succesului din Belgia, Antonelli s-a distanțat la 50 de puncte în fruntea clasamentului general în fața lui Russell. Italianul ocupă fotoliul de lider pe locul 1, în timp ce Russell a coborât pe locul 3 în ierarhia piloților, fiind depășit și de Lewis Hamilton. Cursa de la Spa-Francorchamps a fost penultima înainte de pauza oficială de vară din Formula 1. Următoarea etapă se va desfășura în Ungaria, pe circuitul Hungaroring, după care echipele vor intra într-o vacanță binemeritată de 14 zile.