Performanță istorică în „Marele Circ”. Pilotul italian Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, la bordul unui monopost Mercedes. La doar 20 de ani și 68 de zile, acesta și-a asigurat matematic titlul suprem în urma unei evoluții sigure în Marele Premiu al Mexicului, cursă încheiată pe treapta a treia a podiumului.

Istoria sporturilor cu motor a fost rescrisă în cadrul Marelui Premiu al Mexicului, acolo unde s-a desăvârșit o performanță ce părea doar o chestiune de timp. Kimi Antonelli a cucerit oficial titlul mondial în Formula 1. Pilotul celor de la Mercedes avea nevoie de cel puțin două puncte pentru a deveni inaccesibil în clasamentul general, iar cursa sa a fost una extrem de matură și calculată, fără riscuri inutile. Plecat de pe poziția a 4-a a grilei de start, italianul a gestionat perfect momentele cheie, l-a depășit pe Charles Leclerc în a doua jumătate a întrecerii și a trecut linia de sosire pe locul 3. Cursa de la Ciudad de México a fost câștigată de Max Verstappen.

Cu un total de 9 victorii obținute în acest sezon remarcabil, Antonelli a acumulat un avantaj ce nu mai poate fi remontat de niciun rival, indiferent de deznodământul ultimelor etape. Rămâne de văzut dacă sezonul se va încheia conform calendarului inițial cu încă 4 Mari Premii, sau dacă evenimentele geopolitice și conflictele militare din Orientul Mijlociu vor duce la anularea întrecerilor programate în Qatar și Abu Dhabi.

Cert este că performanța tânărului italian vine în doar al doilea său an în elita motorsportului. După un sezon de debut în 2025 în care nu a bifat nicio victorie, el a dominat copios prima stagiune din noua eră tehnică a competiției. Colegul său de echipă, George Russell, cel care dispunea de un material de concurs identic, nu a reușit să îi opună rezistență. Deși Russell a început anul cu o victorie în Australia, replica lui Antonelli a fost devastatoare, o serie de 5 succese consecutive lămurind rapid direcția în care se îndreaptă trofeul. Cu doar 3 curse în care a ratat podiumul și numai două în care nu a punctat, italianul devine un campion pe deplin meritoriu.

Până la această cursă, recordul de precocitate îi aparținea lui Sebastian Vettel, care devenea campion mondial în 2010 alături de Red Bull, la vârsta de 23 de ani și 134 de zile. Antonelli a spulberat această bornă, fiind cu mai bine de 3 ani mai tânăr. Imediat după trecerea liniei de sosire, sportivul a izbucnit în lacrimi în cockpitul monopostului W17. Cu vocea sugrumată de emoție, el a transmis prin radio echipei mesaje de mulțumire, declarând ulterior că nu ar fi reușit acest miracol fără sprijinul constructorului german și al familiei sale. Bucuria a fost completată de faptul că a împărțit podiumul din Mexic cu Verstappen și cu legendarul Lewis Hamilton.

Chiar și marii săi rivali s-au înclinat în fața noului campion. Max Verstappen a lăudat sezonul excepțional făcut de italian, declarând că este incredibil și frumos să îl vadă sărbătorind, în timp ce Lewis Hamilton, omul căruia Antonelli i-a luat locul la Mercedes, a catalogat performanța ca fiind pur și simplu fenomenală. Prin acest triumf, Mercedes revine în fruntea clasamentului piloților după o pauză de 6 ani, iar Antonelli devine doar al 4-lea pilot din întreaga istorie care câștigă titlul mondial la volanul unei Săgeți de Argint.