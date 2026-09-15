Pilotul echipei Mercedes, Kimi Antonelli, sa impus în Marele Premiu de la Madrid, o cursă istorică organizată în premieră pe noul circuit Madring. Podiumul din capitala Spaniei a fost completat de Max Verstappen de la Red Bull Racing și de Lando Norris de la McLaren. Grație celor 25 de puncte obținute, tânărul pilot italian și consolidarea locului de lider în clasamentul general primește elogii din partea marilor săi rival din circuit.

O pagină nouă în istoria Formulei 1 a fost scrisă în capitala Spaniei. Noul circuit stradal numit Madring a găzduit în premieră o etapă de Mare Premiu, o cursă intensă, dar care a lăsat pe alocuri de dorit din punct de vedere al spectacolului sportiv. Marele învingător al acestei întreceri este Kimi Antonelli. Pilotul celor de la Mercedes, în vârstă de 20 de ani, a reușit o performanță de excepție, adjudecându-și victoria și cele 25 de puncte puse în joc. Podiumul a fost completat de campionul Max Verstappen, pe locul 2, și de ghinionistul zilei, Lando Norris, pe poziția a 3-a.

Rezultatul din Spania redesenează raportul de forțe în lupta pentru titlul mondial la piloți. Antonelli și-a majorat avansul în clasamentul general la un total impresionant de 81 de puncte față de coechipierul său de la Mercedes, George Russell, cel care ocupă în poziție secundă. Până la finalul stagiunii mai rămâne de disputat 9 Mari Premii și o cursă sprint, ceea ce înseamnă că mai sunt 233 de puncte disponibile. Cu toate acestea, avansul italianului este considerat de specialitate ca fiind aproape decisiv.

Cursa nu a fost însă lipsită de controverse și momente dramatice. Kimi Antonelli a recunoscut, atât prin intermediul radioului echipei, cât și interviurile oficiale, că victoria sa a fost favorizată de șansa apărată în prima parte a întrecerii. Introducerea regimului de Virtual Safety Car a perturbat complet strategia liderului inițial. Lando Norris, pilotul care pornise din pole-position, a fost obligat să intre la boxe abia spre finalul acestor perioade de neutralizare. Pentru ca tacâmul să fie complet, mecanicii de la McLaren au comis sau eroare majoră, operând un schimb de pneuri extrem de lent, care a durat 7 secunde. This greșeală la privat pe Norris de șansa de a mai reveni la șefia cursei.

La final, a dat dovadă de fair-play, declarând că se simte oarecum incomod deoarece Anton că Norris ar fi meritat să câștige. Italianul a subliniat că managementul pneurilor a fost o provocare uriașă pe acest circuit nou. Întrebat șansele la titlu, tânărul pilot a preferat să rămână precaut, să refuze să se gândească la trofeu și să explice că dorește doar să se adreseze fiecare weekend competițional cu maximă concentrare.

Evoluția sa de pe circuitul din Madrid a stârnit reacții de admirație din partea rivalilor direcții. Cvadrulul campion mondial, Max Verstappen, a declarat ferm că nu mai are nicio șansă matematică să ajungă pe pilotul Mercedes în clasament. Olandezul a preconizat că italianul va deveni campion mondial în 2026, lăudând maturitatea, încrederea și capacitatea de a obține rezultate mari fără să pună presiune inutilă pe umerii săi. Aceste cuvinte au fost susținute și de Lando Norris, care a subliniat că avansul considerabil din clasament este pe deplin meritat, Antonelli reușind să învingă constant un coechipier mult mai experimentat. Piloții din fruntea grilei anticipează deja că acest sezon este doar începutul unei lungi rivalități în anii ce vor urma.