Aventura arbitrului român Istvan Kovacs la Campionatul Mondial din 2026 s-a încheiat oficial. FIFA a publicat lista celor 12 centrali păstrați pentru cele mai importante meciuri ale turneului final, iar numele arbitrului din Carei nu se regăsește printre cei selectați. Deși era cotat ca favorit pentru fazele superioare, Kovacs a fost trimis acasă înainte de semifinale și marea finală, lăsând România fără reprezentant în momentele decisive ale competiției.

Istvan Kovacs a condus 2 partide la această ediție a Cupei Mondiale. Primul meci a fost Tunisia – Japonia, scor 0-4, un duel istoric care a marcat partida cu numărul 1000 din istoria Campionatelor Mondiale. Cu această ocazie, președintele comisiei de arbitri, Pierluigi Collina, i-a oferit românului un echipament special cu detalii aurii. A 2-a delegare a venit în faza grupelor, la meciul Iordania – Argentina, încheiat cu scorul de 1-3. Dincolo de dezamăgirea eliminării din fazele finale, Kovacs și asistenții săi, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, se întorc acasă cu beneficii financiare importante. Doar arbitrul central va fi recompensat de FIFA cu suma de 106000 de dolari pentru participare.

Fostul arbitru internațional Marius Avram a explicat la Digi Sport că excluderea lui Kovacs este greu de înțeles din punct de vedere valoric. Avram sugerează că decizia ar putea fi influențată de tensiunile de culise dintre FIFA și UEFA, dar și de interpretările de la comisia video, unde micile detalii de la VAR pot fi exploatate politic.

În timp ce brigada din România își face bagajele, FIFA a anunțat deja delegările pentru prima semifinală, dintre Franța și Spania, care va fi condusă la centru de Ivan Barton din El Salvador, în vârstă de 35 de ani. Pentru marea finală a turneului din 2026, favoritul numărul 1 este în acest moment italianul Maurizio Mariani, în vârstă de 44 de ani. Mariani vine după un an fantastic în care a arbitrat finalele din Conference League și Campionatul Mondial Under 20, iar la acest turneu final a condus deja 3 partide.