Numeroase zvonuri au circulat prin lumea fotbalistica din Salaj ca Dumbrava Galgau se desfiinteaza ! Echipa este an de an fruntasa in Liga a IV, rezultate bune la juniori precum si un trecut fotbalistic demn de invidiat. La fel Baza Sportiva Arena este de departe in topul terenurilor din judet. Stadionul Arena a gazduit chiar meciuri de liga a III-a prin Luceafarul Balan.

Contactat telefonic, primarul Daniel Pop a raspuns cu amabilitate Salajeanului TV: „Am facut o minima evaluare a activitatii sportive din comuna. Sunt in tema cu fenomenul , eu fiind si fost consilier local. Activitatea sportiva , in speta fotbalistica va continua. Nu este nici un motiv ca sa retragem sprijinul echipei Dumbrava Galgau.”