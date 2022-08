La Editura „Caiete Silvane” au apărut, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, două cărți dedicate Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în grădină”, eveniment cultural ajuns la a 11-a ediție și care are loc în această perioadă la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou.

Mai întâi, catalogul celei de-a zecea ediții a simpozionului, desfășurată anul trecut, în același cadru natural deosebit al grădinii jibouane. „Ne propunem ca într-un timp scurt, cu sprijinul Primăriei din Jibou și a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, să concepem și să edităm un album care să reunească o sinteză a manifestărilor culturale și educative desfășurate pe parcursul celor zece edi ții ale Simpozionului. Dorim ca împreună cu reprezentanții instituțiilor care ne-au sprijinit să facem o analiză a activităților Simpozionului, a performanțelor și a realizărilor, și să stabilim parametrii în care Simpozionul se poate dezvolta în anii care vor urma”, a scris în prefața volumului, Radu Șerban, coordonatorul Simpozionului.

Iată că acest lucru s-a materializat prin apariția cărții semnate de Radu Șerban, „Arta în grădină. 10 ediții. 2012-2021. Simpozion Internațional de Arte Vizuale” (Editura „Caiete Silvane”, Zalău, și Editura „Mega”, Cluj-Napoca, 2022). Din cuvintele-înainte, spicuim:

Radu Șerban, coordonatorul Simpozionului: „La acest moment de bilanț, îmi exprim satisfacție pentru tot ce s-a realizat în cele zece ediții. Doresc să aduc mulțumirile mele artiștilor care s-au perindat pe la Grădină, curatorilor, invitaților și, nu în ultimul rând, publicului care a apreciat ceea ce am făcut. De asemenea, aduc mulțumiri și angajaților Grădinii Botanice, care de multe ori ne-au ajutat și au sprijinit demersurile noastre pentru a asigura un cadru cât mai potrivit pentru desfășurarea simpozionului”.

Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj: „Sunt bucuros că am reușit să organizăm zece ediții ale simpozionului nostru. Sunt bucuros că am reușit să edităm și să tipărim mai multe cataloage cu participanți și produsele lor artistice, să susținem expoziții. Sunt bucuros că «Arta în Grădină» a devenit un proiect al comunității din Jibou, punând în evidență „perla» turismului din Sălaj: Grădina Botanică «Vasile Fati». Sunt bucuros că, de la an la an, tot mai mulți sălăjeni, și nu numai, s-au alăturat demersului cultural inițiat și susținut de pictorul Radu Șerban și echipa sa. Mă bucur de… toată bucuria dată de acest proiect”.

Cosmin Sicora, directorul Centrului de Cercetări Biologice Jibou: „Dorim, în moment aniversar, Simpozionului «Arta în Grădină» la cât mai mulți și rodnici ani și mulțumim celor ce participă și celor care susțin acest demers artistic!”

Dan Ghiurco, primarul orașului Jibou: „Primăria și Consiliul Local al orașului Jibou salută, încurajează și susține aceast proiect din anul 2017. Suntem convinși că împreună putem continua acest simpozion prin care Grădina Botanică «Vasile Fati» și implicit orașul Jibou este cunoscut atât în țară cât și în străinătate, iar lucrările de artă realizate la Jibou, constituie opere ale artei contemporane”.

Albumul „ARTA ÎN GRĂDINĂ. 10 ediții: 2012-2021” este o lucrare amplă care prezintă, într-o formă concisă și sistematică, toate activitățile desfășurate, până acum, în cadrul Simpozionului. Cartea va fi lansată joi, 18 august 2022, de la ora 18, la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, când se va desfășura și vernisajul expoziției de bilanț a celei de-a 11-a ediții a Simpozionului.

„Caiete Silvane”, revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.