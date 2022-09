Simona Halep a atins prima poziție în clasamentul mondial WTA, în două rânduri, între 2017 și 2019. A ocupat această poziție timp de 64 de săptămâni. Simona Halep (locul 7 WTA) a câștigat prestigiosul trofeu French Open 2018 și care este considerată „a doua rachetă a lumii”. Simona Halep s-a născut pe 27 septembrie 1991, în Constanța într-o familie de aromâni, avându-i ca părinți pe Stere și Tanya Halep. Simona și-a descoperit pasiunea pentru tenis la vârsta de patru ani și l-a avut ca antrenor pe fratele ai, Niculae.

În 2016, Simona s-a mutat la București pentru a începe cariera în tenis. În 2018, Simona Halep, a câştigat primul său trofeu din carieră, după ce a învins-o în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 pe americanca Sloane Stephens, în finala turneului de la Roland Garros.

„Vreau să vă mulţumesc tuturor. A fost minunat. În ultimul game am simţit că nu mai pot respira. Am făcut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de când am început să joc tenis. Sunt foarte fericită că s-a întâmplat la Roland Garros. Parisul e un oraş special pentru mine. E un moment emoţionant să ţin acest discurs din postura de câştigătoare. Mi-am dorit ca acest titlu să vină aici, în Franţa. Vă mulțumesc tuturor. O felicit pe Sloane, a fost foarte bună. Mulţumesc lui Darren, tuturor. Am simţit sprijinul vostru pe parcursul acestor două săptămâni. Sper ca, pe viitor, să mai joc măcar o finală aici. Mulţumesc tuturor, ne vedem la anul”, a declarat Halep după triumful de la Paris.