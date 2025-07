Lady Gaga provine dintr-o familie italo-americană catolică, cu rădăcini ce se întind în regiunile sudice ale Italiei, precum Sicilia și Calabria – zone cunoscute pentru cultura familială profundă, tradiții și o gastronomie bogată. Numele „Germanotta” este italian și reflectă această moștenire. Tatăl ei, Joseph Germanotta, este un antreprenor din domeniul internetului și este descris de Gaga ca fiind tradițional și pasional – tipic pentru un cap de familie italian. Mama ei, Cynthia Bissett, are origini italiene și francezo-canadiene, iar Gaga a menționat de multe ori influența caldă și puternică a mamei asupra formării ei ca femeie și artistă.

Lady Gaga a crescut într-o casă unde valorile respectului, familiei, credinței și muncii erau esențiale. Era un mediu tipic italo-american, în care mesele de familie aveau un rol important – nu doar alimentar, ci și afectiv. În multe interviuri, ea a povestit cum tatăl ei gătea paste, sosuri tradiționale și alte preparate italiene, transformând bucătăria într-un loc de comuniune.

Un moment definitoriu pentru viața și muzica lui Lady Gaga a fost pierderea mătușii sale, Joanne Germanotta, care a murit la vârsta de 19 ani din cauza unei boli autoimune. Deși Gaga nu a cunoscut-o personal, impactul ei asupra familiei a fost atât de puternic, încât a devenit un simbol spiritual în viața artistei. Gaga a declarat că a moștenit de la Joanne firea artistică, sensibilitatea și curajul de a fi diferită. În 2016, Gaga a lansat albumul „Joanne”, care are o sonoritate diferită de stilul ei obișnuit – mai personal, mai acustic, cu influențe country și rock, tocmai pentru a reflecta emoțiile legate de această pierdere.Titlul albumului este și un omagiu pentru femeile din familia ei – puternice, dar vulnerabile.

Lady Gaga a fost profund influențată de muzica italiană tradițională, mai ales de Frank Sinatra, care, deși american, avea origini siciliene și a fost considerat o emblemă a stilului elegant, romantic și nostalgic al culturii italiene în America. Gaga a crescut ascultând muzică de acest tip acasă și a spus că a învățat de mică să aprecieze baladele dramatice și pline de emoție, un stil pe care îl regăsim în multe dintre piesele ei, cum ar fi „Speechless”, „Million Reasons” sau „Always Remember Us This Way”. Gaga a fost deseori comparată cu diva italiană Anna Magnani sau cu Sophia Loren, nu doar pentru trăsăturile fizice, ci și pentru forța și feminitatea clasică, combinate cu o expresivitate teatrală tipic italiană. Ea a declarat că își asumă această moștenire cu mândrie și intensitate, iar în anumite apariții a ales ținute care amintesc de stilul cinematografului italian din anii ’50-’60. Puțini știu că Lady Gaga a colaborat cu o cunoscută familie de vinificatori italieni și a fost implicată în crearea unei campanii artistice care celebra luxul și rafinamentul în stil italian. Deși nu are propria podgorie, Gaga este o mare amatoare de vinuri italiene și deseori a spus că preferă un pahar de Chianti la mesele în familie.

În colaborările cu legendarul Tony Bennett, un alt italo-american, Gaga a cântat și în limba italiană piese clasice precum „La Vie en Rose” și „Cheek to Cheek”, dar și fragmente în dialecte italiene. A fost o dovadă de respect față de rădăcinile lor comune și față de tradiția jazz-ului interpretat de italieni în America.