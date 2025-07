După ce s-a impus în Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, Lando Norris a transmis că echipa sa a obținut un rezultat excelent, având în vedere că Oscar Piastri a încheiat cursa pe locul al 2-lea.

“A fost o cursă grea, am forțat pe toată lungimea ei. A fost foarte cald. E un rezultat perfect pentru echipa noastră, am reușit o nouă „dublă” și sunt foarte fericit. Am avut o luptă frumoasă la începutul cursei. A fost foarte interesant, a fost și stres, dar a fost interesant. Din interiorul mașinii a fost interesant. După ce am reușit să adun mai mult de o secundă între mine și Oscar am fost în siguranță, a fost interesant”, a spus Lando Norris.

Oscar Piastri, liderul la zi al clasamentului general, a terminat pe treapta a doua a podiumului, fiind într-o urmărire constantă pentru victorie, iar Charles Leclerc a completat podiumul, al patrulea din sezon.

Max Verstappen a abandonat încă de la start, după un incident provocat de Kimi Antonelli, a cărui cursă s-a încheiat, de asemenea, în primul tur.

Verstappen a fost scos din cursă de Kimi Antonelli, dar nu e supărat pe pilotul italian. Antonelli i-a cerut, de altfel, scuze lui Verstappen.

„Ghinion, cred. Asta e. Am vorbit repede cu Kimi, a venit cu mine la recepție. Cred că fiecare pilot a făcut o greșeală de genul ăsta. Nimeni nu face asta intenționat, așa că pentru mine nu e mare lucru. Nu a fost weekend-ul la care speram din punct de vedere al ritmului. Apoi, bineînțeles, am fost puțin ghinioniști în calificări cu steagul galben, altfel am fi pornit mai bine. Apoi cursa a fost din nou ghinionistă. Uneori ai astfel de weekend-uri”, a declarat Max Verstappen.

Antonelli și-a recunoscut imediat vina prin intermediul sistemului radio, asumându-și greșeala. Verstappen, cel mai de succes pilot din istoria Marelui Premiu al Austriei, a abandonat, la fel și Kimi Antonelli, italianul care și-a trecut în CV primul podium din carieră în ultimul weekend competițional, cel din Canada.

„Nu am frânat târziu. Mai degrabă am apăsat prea tare frâna, pentru că eram în spatele mai multor mașini, iar atunci am blocat roțile din spate. Nu am mai putut să opresc mașina. Am pierdut controlul și a trebuit să-l evit cumva pe Lawson.După, a fost prea târziu, pentru că deja mergeam foarte repede. Și roțile din față au început să se blocheze, iar în loc să încetinesc, am accelerat. Monopostul a luat viteză, iar contactul a fost inevitabil. Îmi pare rău pentru munca echipei și îmi cer scuze lui Max. El a fost doar un pasager.Desigur, este o greșeală mare. Acum trebuie să mergem mai departe și să ne concentrăm pe Silverstone. Vom vedea dacă vom primi o penalizare sau nu, dar va fi important să ne revenim și să începem să facem ceea ce am făcut în Canada”, a declarat Antonelli la finalul cursei

Hamilton a terminat pe patru, Russell pe 5, apoi a urmat un șir de surprize în top 10: Lawson, Alonso, Bortoleto, Hulkenberg și Ocon. Bortoleto devine primul brazilian care punctează în Formula 1 din 2016 încoace.

Datorită abandonului din cursa de la Spielberg, Lando Norris și Oscar Piastri s-au distanțat la 61 de puncte față de campionul mondial en-titre, Verstappen. În acest sezon de F1, Verstappen are doar două victorii, în timp ce Piastri are 5, iar Norris 3.