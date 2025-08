Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei, după ce a rezistat pe final atacului coechipierului Oscar Piastri, care a încheiat pe locul secund.

Lando Norris a câștigat la Hungaroring. Grație unei strategii mai bune și a unei mașini mai rapide decât a lui Charles Leclerc, Lando Norris a reușit să câștige cursa. Și și-a micșorat diferența față de colegul său, Oscar Piastri, în lupta pentru titlu, australianul având acum doar 9 puncte avans.

Astfel, piloții de la McLaren continuă să domine sezonul, Piastri și Norris impunându-se în 11 din cele 14 curse ale anului.

„Sunt absolut mort, a fost o cursă foarte grea. Nu plănuisem o cursă cu un singur pit stop, dar după primul tur, aceasta a fost singura opțiune pentru a reveni în față. În ultimele tururi, Oscar m-a ajuns din urmă, iar eu am apăsat pedala la sută la sută. Asta face victoria și mai satisfăcătoare. Acesta este rezultatul perfect astăzi.Nu credeam că pot câștiga, mă așteptam să fiu al doilea la final. Știam că dacă sunt în frunte, pe aer curat, voi putea să atac și lucrurile vor merge în favoarea noastră, și exact asta am făcut. Dar aceste decizii sunt întotdeauna riscante. Această strategie necesită să nu faci greșeli, să ai tururi curate, să fii constant la un nivel înalt, dar astăzi am reușit. A fost o luptă strânsă, dar e greu de spus cine dintre noi doi are avantajul în acest moment. Cu Oscar ne-am luptat dur, dar corect. M-a presat la final, dar am rezistat”, a transmis Lando Norris, conform sportal.bg.