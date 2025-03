Pilotul britanic Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon al Formulei 1. Norris a reușit să se impună în fața olandezului Max Verstappen pe circuitul Albert Park din Melbourne.

Cursa a fost perturbată serios de ploaie, iar pilotul celor de la McLaren a reușit să îl învingă pe campionul mondial din ultimii patru ani. Pe locul trei s-a clasat un alt conațional de-al său, George Russell de la Mercedes.

În turul al 44-lea, Norris şi Piastri au ieşit în decor din cauza pistei alunecoase, lucru de care a profitat Verstappen, care s-a instalat pentru scurt timp la conducere. Dacă britanicul a reuşit să revină în frunte, după un schimb de pneuri, Piastri şi-a scos cu greu monopostul din iarba de pe marginea pistei, încheind cursa pe locul al nouălea, spre dezamăgirea fanilor australieni, care sperau într-o victorie a favoritului lor.

Lando Norris a obținut a cincea victorie din cariera sa, instalându-se în fruntea clasamentului general al piloţilor, deși a avut o cursă grea din cauza ploii, iar 14 piloți au reușit să termine cursa de la Melbourne.

Chiar dacă a ratat victoria, Verstappen s-a declarat foarte mulțumit de rezultatul obținut în Australia, recunoscând că monoposturile McLaren au avut un ritm mai bun. Max a numit drept „picantă” bătălia cu Norris de pe final și a subliniat că cele 18 puncte obținute îi oferă o mare satisfacție, mai ales că în 2024 a abandonat în Marele Premiu al Australiei, deci nu a punctat.

„A fost o cursă dificilă, dar la final a fost distractiv. Lando a avut un mic moment de ezitare la intrarea în virajul 6, așa că a pierdut mult elan acolo și de aceea m-am apropiat și am primit DRS. M-am apropiat, dar este foarte greu să depășești aici. Dar a fost distractiv în ultimele tururi, e bine când cel puțin poți să te lupți pentru victorie. Dar sunt foarte fericit să plec acasă cu acest loc 2, să marchez puncte importante. Acesta este un punct de plecare decent pentru noi. Puteai să vezi în prima perioadă a cursei că ne-a lipsit un pic de ritm în comparație cu McLaren, dar am luat totuși cu 18 puncte mai mult decât am luat aici anul trecut, așa că accept asta.”, a spus Verstappen

„Este modul perfect de a începe anul. Felicitări echipei, toată lumea de la McLaren a făcut o treabă extraordinară pentru a continua de unde ne-am aflat la sfârșitul sezonului trecut, cu prima linie asigurată – dar sunt doar calificările, așa că nu ar trebui să ne grăbim”, a declarat Norris după încheierea calificărilor.

„Sunt încrezător în ritmul mașinii, dar, de asemenea, noi nu am evoluat deocamdată pe ploaie, iar concurența este foarte puternică. În cursă vor fi multe oportunități pentru toată lumea și cu toții vom învăța multe – așa că să așteptăm și să vedem ce se întâmplă”, a încheiat el.