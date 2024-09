Lando Norris, de la McLaren, a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Singapore,într-o cursă pe care a început-o din pole-position și a condus-o cap-coadă. Max Verstappen, de la Red Bull Racing și Oscar Piastri, tot de la McLaren, au completat podiumul.

A fost o evoluție dominantă a lui Norris, care a dovedit că poate fi un adversar real pentru Verstappen în cursa pentru titlul mondial la piloți. Din acest sezon au rămas 6 Mari Premii plus 3 curse sprint, iar Norris a redus diferența față de Verstappen la 52 de puncte.

Lando Norris a transmis că mașina s-a comportat excepționat și că acest lucru i-a permis să se relaxeze pe finalul cursei, având în vedere faptul că se afla la o diferență considerabilă de Max Verstappen.

„A fost o cursă excepțională. Am avut câteva momente destul de dificile, dar mașina a fost incredibilă. Am putut să mă relaxez pe final de cursă. Nu neapărat pentru că forțam, uneori eram prea relaxat. Poate a fost puțin din ambele. Aș fi vrut să am cea mai mare diferență față de locul al 2-lea. Felicitări și lui Oscar, a pilotat și el foarte bine astăzi”, a mai spus Lando Norris.