Lando Norris , pilotul echipei McLaren, a devenit noul campion mondial din Formula 1. A terminat Marele Premiu de la Abu Dhabi pe locul 3, suficient pentru a cuceri primul titlu din carieră. Cursa de la Yas Marina a fost câștigată de Max Verstappen, urmat de Oscar Piastri.

Lando Norris a terminat sezonul cu 423 de puncte, cu două puncte peste Verstappen și cu 10 peste Piastri. McLaren este campioană la constructori.

„Vă mulțumesc! Dumnezeule! Vă iubesc! Mulțumesc pentru tot. Mămă, tată, vă iubesc!”, a spus Norris, printre lacrimi, imediat după ce a trecut linia de sosire.

La 26 de ani împliniți pe 13 noiembrie, Lando Norris a devenit noul campion mondial din Formula 1. Britanicul de la McLaren a avut parte de o cursă liniștită, fără emoții, iar după ce a trecut linia de sosire a început petrecerea pentru succesul obținut în premieră.

Plecat de pe locul 2, cu 12 puncte avans în clasamentul general, Norris avea o singură misiune: să termine pe podium. Iar britanicul s-a descurcat de minune, ajutat și de faptul că rivalii săi nu i-au pus mari probleme.

Norris a fost supus unui singur moment complicat, în turul 2, când colegul Oscar Piastri l-a depășit. Apoi, Leclerc, aflat în spatele lui Norris, nu a avut puterea să pună probleme și să-i dea o mână de ajutor lui Verstappen. În rest, Norris a avut o cursă exact cum și-a dorit. Totul a mers în favoarea lui: trecerile pe la boxe au fost excelente, niciun Saftey Car, iar comisarii de cursă nu au considerat că a fost vinovat de depășire limitelor pistei când a trecut de Tsunoda.

La finalul cursei, chiar pe circuit, britanicul a fost intervievat de David Coulthard, pentru F1 TV. Și a oferit câteva declarații, stăpânindu-și cu greu lacrimile.