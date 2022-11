Conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și refuz de supunere testării cu aparatul alcotest sunt câteva din infracțiunile descoperite și sancționate de polițiștii sălăjeni

Inspectorul de poliție Ioana Rus, purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, ne-a transmis care au fost o parte din infracțiunile sancționate în ultima perioadă de polițiștii sălăjeni. Din păcate, din ce în ce mai mulți tineri aleg să nu prețuiască viața celorlalți participanți la traficul rutier. Iată care sunt înformațiile transmise de inspectorul de poliție Ioana Rus:

”Pe Drumul Județean 108G, în localitatea Crasna, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Crasna au depistat în trafic un bărbat, de 38 de ani, din comuna Cizer, în timp ce conducea un autoturism, sub influența alcoolului.

În urma testării conducătorului autoturismului cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La data de 12 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au întocmit dosar penal unui bărbat care ar fi condus un ansamblu de vehicule, având permis necorespunzător categoriei.

În fapt, la data de 12 noiembrie, ora 10:35, polițiștii au oprit în trafic un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat, 39 de ani, din București.

Din verificările polițiștilor a reieșit că masa totală maximă autorizată a ansamblului era mai mare decât cea permisă pentru a conduce cu permis din categoria B.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis, faptă prevăzută de art.335 alin.2 din Codul penal.

La data de 12 noiembrie a.c., polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Nușfalău au depistat în flagrant delict un conducător auto aflat sub influența alcoolului.

Bărbatul, de 36 de ani, din comuna Camăr, a fost oprit în trafic în timp ce conducea un autoturism prin localitatea Camăr, având o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru conducere sub influența alcoolului.

La data de 13 noiembrie a.c., polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău au depistat în trafic un autoturism, al cărui conducător a refuzat să se supună prelevării de mostre biologice.

Conducătorul auto, un bărbat de 39 de ani, din comuna Bucumi, a fost oprit în trafic în timp ce conducea un autoturism, pe strada Gheroghe Doja, din Zalău.

Polițiștii i-au solicitat să se supună testării cu aparatul alcotest, însă acesta a refuzat. De asemenea, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru a i se preleva mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, refuzând și prelevarea.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările în vederea administrării întregului probatoriu și dispunerii măsurilor legale.”