Charles Leclerc a câștigat cursa de casă a Scuderiei Ferrari, la Monza, după ce a plecat de pe locul 4 pe grila de start. Piloții McLaren au completat podiumul, Oscar Piastri pe 2, Lando Norris pe 3.

Nici cei mai optimiști fani ai Scuderiei nu puteau anticipa un astfel de parcurs la Monza. În „Templul vitezei”, Charles Leclerc a trecut primul linia de sosire , strategia Scuderiei dovedindu-se inspirată. Leclerc a trecut o singură dată pe la boxe, a condus aproape 40 de tururi pe pneurile dure și a reușit, în ciuda degradării cauciucurilor, să-și protejeze avansul față de monoposturile de la McLaren.

Charles Leclerc a transmis, la finalul cursei, că sentimentul de a câștiga la Monza este unul, cu adevărat, special. Totodată, acesta nu și-a uitat nici adversarii și a transmis faptul că cei de la McLaren au cea mai rapidă mașină, din acest sezon de Formula 1.

„E un sentiment incredibil. Nu am crezut că a 2-a victorie de la Monza să fie atât de specială pentru mine. Mă uitam la tribune, la spectatori.. Îmi doresc să câștig cât de multe curse pot și să câștig campionatul mondial cât mai repede posibil. Atmosfera de aici este absolut incredibilă, suporterii sunt incredibili. În 2019, la prima mea victorie aici, a fost special, dar și acum este un succes cu adevărat special. Mulțumită sprijinului vostru, al fanilor, am reușit. Nu cred că vom avea aceași performanță pentru restul sezonului, McLaren are cea mai rapidă mașină, dar încercăm să câștigăm și la Baku.”, a spus Charles Leclerc.