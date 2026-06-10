Decizie istorică și fără precedent în politica europeană, care oferă o puternică temă de reflecție și pentru țara noastră. Toți cei 189 de deputați din Parlamentul Ungariei au votat în unanimitate reducerea propriilor venituri cu nu mai puțin de 40%. Măsura radicală este prezentată de noul executiv de la Budapesta drept un gest obligatoriu de modestie, responsabilitate bugetară și solidaritate cu cetățenii în perioadă de criză.

Într-un moment în care dezbaterile privind legile salarizării din Europa stârnesc revoltă publică, Parlamentul de la Budapesta oferă o surpriză totală.Deputații vecini au aprobat o tăiere masivă a veniturilor, adoptată fără nicio opoziție. Începând de luna viitoare, salariul de bază al unui ales ungar va scădea semnificativ, urmând să ajungă la suma de 3.690 de euro brut.

Pe lângă tăierea directă de 40% din indemnizație, parlamentarii pierd definitiv și o serie de beneficii de lux care erau considerate standard. Astfel, se elimină complet decontarea facturilor pentru telefoanele mobile, iar sumele alocate pentru chiriile birourilor parlamentare, locuințe și personalul de cabinet sunt reduse drastic. Premierul Peter Magyar a explicat că această reformă are ca scop recâștigarea încrederii cetățenilor și demonstrarea faptului că sacrificiile bugetare încep chiar de la vârful statului. Estimările arată că reducerile vor genera economii masive, echivalente cu bugetul de funcționare al legislativului pe un an întreg.

Măsura vine în contextul în care noul guvern de la Budapesta încearcă o ruptură totală față de trecut, lansând acuzații grave la adresa politicilor din ultimii 16 ani, care ar fi adus prejudicii economice uriașe. Dincolo de dezbaterile interne, votul unanim din Ungaria reprezintă un fenomen extrem de rar pe continentul european și un model de bune practici care atrage deja atenția opiniei publice din România.

Prin acest gest radical de reducere a propriilor privilegii, clasa politică de la Budapesta stabilește un precedent greu de egalat în regiune, demonstrând că disciplina fiscală autentică nu se face prin discursuri demagogice, ci prin asumarea unor sacrificii reale, o realitate care forțează inevitabil o paralelă dură cu deciziile legislative din România.