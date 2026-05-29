Comunitatea sălăjeană a cinstit memoria uneia dintre cele mai luminate minți ale neamului românesc. La împlinirea a 162 de ani de la trecerea în eternitate a ilustrului cărturar și ideolog pașoptist Simion Bărnuțiu, Monumentul de la Gorgana a devenit gazda unei ample și solemne manifestări comemorative. Evenimentul a reunit sub semnul recunoștinței oficialități județene, cadre militare, preoți, profesori și numeroși elevi.
Ștafeta Invictus și o imagine istorică a unității religioase
Momentele de la Gorgana au debutat într-o notă profund simbolică, odată cu sosirea alergătorilor Ștafetei Invictus. Aceștia au unit pe picioare localitatea Bocșa — locul natal al marelui cărturar — de pământul din Gorgana, unde Simion Bărnuțiu a trecut la cele veșnice.
Un moment de o puternică încărcătură emoțională și istorică l-a reprezentat prezența umăr la umăr a doi înalți ierarhi: Preasfințitul Părinte Virgil Bercea (Episcopul Greco-Catolic de Oradea) și Preasfințitul Părinte Benedict (Episcopul Ortodox al Sălajului). Prezența lor a oferit publicului o imagine vie a unității în credință și a reconcilierii spirituale în fața memoriei înaintașilor.
Slujba Parastasului a fost oficiată de PS Virgil Bercea, alături de un sobor de preoți și de Corul „Schola Cantorum” al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea. Ulterior, ambii episcopi au transmis mesaje profunde, iar părintele Cristian Borz din Bădăcin a evocat magistral viața, activitatea și sacrificiile uriașe ale patriotului sălăjean.
„Sălajul se adună astăzi în jurul acelorași valori”
Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a evidențiat în discursul său importanța esențială a unității pe care comunitatea trebuie să o păstreze în momentele actuale.
„Astăzi, prezența împreună a Bisericii Greco-Catolice și a Bisericii Ortodoxe are o semnificație profundă. Este imaginea unei comunități unite. În fața memoriei lui Simion Bărnuțiu, Sălajul se adună astăzi în jurul acelorași valori: credință, cultură, libertate și responsabilitate”, a transmis șeful administrației județene.
Manifestarea nu a fost doar una a discursurilor oficiale, ci și a tinerilor. Elevii Colegiului Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, alături de cei ai Școlii Gimnaziale „Simion Bărnuțiu” din Zalău, au susținut un moment artistic deosebit. Comemorarea s-a încheiat solemn, cu depuneri de coroane de flori la baza monumentului, reconfirmând faptul că Simion Bărnuțiu rămâne un far al demnității și identității naționale în inima Sălajului.
