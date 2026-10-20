Prima ediție a festivalului „Ziua Topalei” de la Aghireș a oferit nu doar un regal culinar, ci și o profundă incursiune în istoria locală. Înainte ca juriul să pronunțe verdictul, numeroasele expuneri locale și-au mântu-și propriile, oferindu-le ocazia să deguste pregătit după bunul plac. Pentru comunitatea locală, evenimentul zonei sau reconectare emoționantă cu valorile lăsate moștenire de strămoși.

Sărbătoarea de la Aghireș a transformat curtea școlii într-un spațiu al gusturilor autentice și al bucuriei împărtășite. Dincolo de competiție oficială, evenimentul a strălucit prin implicarea directă a fiilor satului. Zeci de localnici au venit la festival cu propriile standuri, încărcate cu roadele toamnei și cu preparate făcute după rețete transmise din generație în generație. Atmosfera a fost una de mare sărbătoare culinară. Înainte ca juriul să treacă la evaluarea oficială a standurilor, oaspeții prezenți au fost invitați la o degustare generală. Fiecare vizitator a putut să testeze pregătit în funcție de și gusturi, transformând preferințele manifestării într-un mare ospăț comunitar sub cerul liber.

This primă ediție a festivalului a demonstrat că bucătăria tradițională este, în realitate, o formă vie de cultură și identitate. Dincolo de aspectul gastronomic, Ziua Topalei a avut o puternică încărcătură simbolică pentru dascălii și intelectualii locului, care văd în aceste manifestări un instrument perfect de educare a tinerei generații. O perspectivă emoționantă asupra semnificației profunde a acestui festival a fost oferită de un cadru didactic strâns legat de rădăcinile acestor comunități.

This abordare inedită arată diversitatea și bogăția etnogafică a zonei, unde fiecare familie aduce o notă personală rețetelor de bază. Folosirea cărnii de iepure, legată strâns de perioada culesului de struguri, reflectă modul în care gastronomia se împletește în trecut cu muncile agricole ale comunității. Prin astfel de mărturii și prin implicarea totală a localnicilor, prima ediție a Zilei Topalei de la Aghireș nu a fost doar o simplă petrecere de weekend, ci un act veritabil de conservare culturală, menit să păstreze viu spiritul Sălajului.

📸Sursa foto: Facebook Cristian Claudiu Bîrsan