Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în parteneriat cu Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Reprezentanța Zalău a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, Asociația „Curierul timpului” și Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău vă invită miercuri, 28 februarie 2024, de la orele 11 și 12, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, la două lecturi publice susținute de scriitorul și traducătorul Florin Bican. Intrarea liberă.

Florin Bican (n. 1956, București). A absolvit în 1980 Universitatea Bucureşti, Facultatea de limbi şi literaturi străine, Secţia engleză-rusă.

A fost profesor de limba rusă, traducător, organizator de cursuri de limba engleză, secretar pentru probleme de presă şi relaţii internaţionale la Uniunea Scriitorilor din România, secretar literar al Teatrului de Comedie din Bucureşti, co-organizator, împreună cu Michael March, al primei ediţii a Târgului de Carte „Bookarest”, coordonatorul programului Institutului Cultural Român pentru pregătirea tinerilor traducători străini în vederea traducerii scriitorilor români în limbi străine (activitate distinsă în 2007 cu premiul Radio România Cultural la secţiunea Educaţie.)

Din 2013 este redactor la Grupul Editorial ART. A tradus numeroase cărți din limba engleză în limba română și din limba română în limba engleză. Amintim aici câțiva autori traduși: Angela Lambert, Lewis Carroll, Julia Donaldson, Arnold Lobel, J. K. Rowling, Sylvia Plath, Ana Blandiana Mircea Cărtărescu, Ştefan Agopian, George Cuşnarencu, Ion Barbu, Lucian Dan Teodorovici, Ștefan Agopian, Gh. Crăciun, Dan Lungu.

Este autorul mai multor cărți de literatură originală, din care menționăm: „Cântice mârlăneşti”, „Cartea albă cu Apolodor sau Apolododecameronul”, „Apolodor pe crestele Carpaților”.

A publicat articole şi eseuri pe teme cultural-politice în periodice româneşti, britanice şi americane (Dilema Veche, 22, Steaua, Vatra, Observator cultural, Cronica veche, The Spectator, The National Review, Index on Censorship, Scotland on Sunday etc.).

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

www.culturasalaj.ro