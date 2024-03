S-a votat legea „2 Mai” care prevede eliminarea posibilităţii executării pedepsei sub supraveghere, în cazul traficului de droguri de mare risc şi traficului internaţional de droguri de mare risc.

Camera Deputaților a adoptat marți Legea ,,2 Mai”, care-i privește pe traficanții de droguri. Propunerea vizează abrogarea opțiunii de executare a pedepsei sub supraveghere în cazul traficului de droguri de mare risc. Dar și traficului internațional de droguri de mare risc. Legea are ca scop completarea Legii nr. 143/2000 și modificarea Legii nr. 194/2011 pentru majorarea sancțiunilor și eliminarea posibilității de executare a pedepsei sub supraveghere în aceste cazuri.

Alina Gorghiu a subliniat că modificările aduse de această lege includ faptul că traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare.

Ea a evidențiat că nu e normal ca cineva să vândă heroină sau cocaină și să se distrugă vieți, iar apoi să se umble liber pe străzi.

„Mi-am dorit tare mult ca Legea 2 Mai să fie votată de Parlamentul României şi astăzi s-a întâmplat. Ce aduce nou? Faptul că traficanţii de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Nu poţi să vinzi heroină sau cocaină, să distrugi vieţi şi după să umbli liber pe străzi. Locul traficanţilor este la închisoare. Nu mai avem voie să asistăm la încă o tragedie ca cea de la 2 Mai. Să fie clar – avem nevoie de legi de partea victimelor, pentru că trebuie să ne protejăm tinerii de traficul de droguri”, a afirmat Alina Gorghiu, într-un mesaj video postat pe Facebook. Conform legii, „fapta persoanei care efectuează fără drept operațiuni cu produse știind că acestea au efecte psihoactive constituie infracțiune. Fapta se pedepsește cu închisoare de la trei la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă”. De asemenea, fapta persoanei care efectuează fără drept operațiuni cu produse cu efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracțiune. Se pedepsește cu închisoare de la trei la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă”, potrivit sursei citate.

Legea, care a fost aprobată de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu 250 de voturi „pentru” și 21 „împotrivă”, merge la promulgare.