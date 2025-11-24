Nicușor Dan a anunțat promulgarea unei legi care întărește protecția consumatorilor prin introducerea unor sancțiuni ferme pentru comercianții care nu respectă obligația de a înlocui produsele neconforme.

Noua reglementare a Legii care întărește protecția consumatorilor, prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei, aplicabile atât comercianților care vând produse fizic, cât și celor care operează în mediul online, potrivit informațiilor transmise de Nicușor Dan. Măsura se aplică în situațiile în care cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție, iar comerciantul nu asigură înlocuirea produsului.

Potrivit explicațiilor oferite pe rețeaua de socializare, această modificare legislativă urmărește să garanteze aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și să ofere consumatorilor un nivel mai ridicat de protecție.

Într-un context în care achizițiile online sunt tot mai frecvente, iar problemele legate de calitatea produselor devin o preocupare constantă, legea vine ca un instrument suplimentar pentru a responsabiliza comercianții și pentru a descuraja practicile abuzive.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție”, a scris Nicușor Dan pe pagina personală de socializare.

Proiectul de lege prin care a fost introdus acest sistem de sancțiuni modifică articolul 18 alineatul 1 litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2021, act normativ care reglementează aspecte legate de contractele de vânzare de bunuri.

Inițiativa legislativă a fost depusă de un grup format din 23 de deputați și senatori liberali, fiind justificată de nevoia de a asigura respectarea obligațiilor comercianților în relația cu consumatorii.

Parcursul legislativ al proiectului a inclus adoptarea în Senat pe 24 iunie și votul final în Camera Deputaților pe 29 octombrie. Odată cu promulgare, actul normativ a devenit Legea nr. 190/2025, marcând un pas important pentru consolidarea cadrului legal în domeniul protecției consumatorilor din România.