Judecătorii Curții Constituționale a României au acceptat solicitarea Guvernului de preschimbare a ședinței de judecată a contestației AUR privind neconstituţionalitatea Legii care vizează majorarea taxelor locale.

„Termen preschimbat ședință de judecată pentru 10 decembrie 2025 – sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, a transmis CCR.

Termenul inițial stabilit de CCR era de 21 ianuarie 2026, astfel că decizia bloca intrarea în vigoare a măsurilor, inclusiv creșterea impozitelor pe proprietăți și autoturisme. Această lege vizează majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul speră să le aplice de la începutul anului viitor.

Legea a mai fost contestată o dată, iar judecătorii au declarat neconstituţională doar prevederea privind testul poligraf.

Plenul Parlamentului a adoptat legea în formula corectată, iar în 20 noiembrie a fost trimisă preşedintelui la promulgare. Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat termen anul viitor.

Premierul a explicat de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.

Ilie Bolojan spune că primăriile trebuie să facă rost de bani mai mulți în perioada următoare, deoarece Guvernul nu va mai putea să ajute financiar administrațiile locale, așa cum făcea până acum, din cauza situației dificile în care se află bugetul de stat, provocat de deficitul record.

La locuințe, majorarea ar fi de 70%, au calculat primarii din Asociația Municipiilor. Asta înseamnă că, dacă anul acesta am plătit un impozit la casă de 100 de lei, la anul ar trebui să dăm în plus 70 de lei. Iar la mașini, pentru cele poluatoare, taxele se măresc considerabil. Impozitul va fi dublu pentru o mașină cu motor mic, dar normă de poluare Euro 4.

Sunt majorate totodată taxele din mediul de afaceri. Dividendele și câștigurile din investiții și criptomonede vor fi impozitate cu 16%, față de 10 in prezent.