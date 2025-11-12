Parlamentarii au finalizat dezbaterile asupra ”legii Nordis”, menită să îi protejeze pe cumpărătorii de locuințe să nu fie înșelați de dezvoltatorii imobiliari. Aceasta va intra la vot în Camera Deputaților

Legea Nordis intră la vot, în Camera Deputaților. Actul normativ urmează să primească votul final în plenul Camerei Deputaților. Dacă va fi votată, legea va fi trimisă președintelui pentru promulgare.

„Am încheiat azi, după multe ieșiri publice, dezbaterile pe legea care îi oprește pe dezvoltatorii imobiliari să mai dea țepe cumpărătorilor de bună credință. Prin noua lege, procentul maxim de avans este limitat, iar sumele plătite se pot folosi doar cu aprobarea dirigintelui de șantier. În plus, fiecare apartament va avea carte funciară distinctă, pentru a elimina vânzările fictive”, a declarat Florin Roman, președintele Comisiei de Administrație din Camera Deputaților.

În forma adoptată de Senat, modificată între timp la Camera Deputaților, se limita avansul general la 15%, iar următoarele sume care puteau fi achitate drept avans erau de maxim 25% la finalizarea structurii și alți 25% la finalizarea instalațiilor.

Promisiunile de vânzare, cumpărare sau vânzare-cumpărare vor putea fi încheiate numai în formă autentică, după notarea autorizației de construire și obținerea extrasului de carte funciară pentru unitatea respectivă.

Notarul public are obligația să solicite notarea promisiunii în cartea funciară cel târziu a doua zi lucrătoare.

„Convențiile de rezervare” pot fi semnate doar pentru o perioadă de maximum 60 de zile, urmând ca în acest interval să se încheie promisiunea autentică de vânzare sau contractul de vânzare-cumpărare propriu-zis.

Suma plătită pentru rezervare nu poate depăși 5% din prețul locuinței. Aceasta se scade din prețul final, dar, în același timp, se restituie integral în 30 de zile, dacă nu se semnează actul de vânzare în termenul prevăzut.

Dezvoltatorul este responsabil de finalizarea proiectului imobiliar și poate promite înstrăinarea unității individuale din cadrul condominiului viitor sau locuinţei individuale viitoare, numai după notarea autorizației de construire în cartea funciară, realizarea operațiunii de preapartamentare, pentru condominiile viitoare , și deschiderea cărților funciare pentru unitățile individuale.

În situaţia in care până la expirarea termenului maxim de 60 de zile nu se incheie promisiunea sau contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral, in termen de 30 de zile, sumele primite in baza convenţiei de rezervare.

Una dintre cele mai importante modificări se referă la limitarea și administrarea avansurilor plătite de cumpărători.

Sumele vor trebui depuse într-un cont bancar distinct, dedicat exclusiv proiectului imobiliar pentru care s-a făcut plata. De asemenea, dezvoltatorul le poate folosi numai cu ștampila „bun de plată” a dirigintelui de șantier.

Procentul maxim de avans este plafonat la:

-15% la semnarea promisiunii de vânzare;

-25% la finalizarea structurii de rezistență;

-20% la finalizarea lucrărilor de instalații (în forma adoptată de Senat era tot 25%, însă Camera a amendat acest articol)

Utilizarea sumelor în alte scopuri este interzisă și se sancționează cu amendă de 1% din cifra de afaceri a dezvoltatorului, dacă fapta nu constituie infracțiune.

Fiecare unitate locativă va avea carte funciară individuală încă din faza de proiect, prin operațiunea numită preapartamentare.

Ca urmare, dezvoltatorii nu vor mai putea reorganiza apartamentele după obținerea autorizației de construire.

