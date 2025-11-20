Camera Deputaților a votat obligativitatea utilizării în teren a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țară. Modificarea a devenit parte integrantă a Legii Educației Fizice și Sportului, și reprezintă o șansă reală pentru toți sportivii români.

Camera Deputaților a votat ca Ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, care prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țară, să devină parte integrantă a Legii educației fizice și sportului.

Legea trebuie promulgată de președintele Nicușor Dan pentru a intra în vigoare.

Fostul ministru, Eduard Novak, a explicat motivele care au stat la baza ordinului inițiat în 2022 și de ce consideră că modificările aduse Legii Sportului vor fi benefice pentru sportul românesc, dezvăluind și că noile amenzi, între 500.000 și 1.000.000 de lei, se vor aplica pentru fiecare meci.

„După 3 ani, îmi văd în sfârșit visul împlinit. Am avut mult curaj când am dat acest ordin, fără să cer aprobare politică. Am zis să dăm acest ordin în interesul sportivilor noștri, deoarece din analize a reieșit că insuccesele de la sporturi precum baschet, fotbal sau handbal sunt cauzate de faptul că sportivii români nu joacă. Am tras 3 ani la toate nivelurile, am fost bombardat din toate părțile… La un moment dat a picat legea, pentru că ANS nu a trimis niciun jurist la Curtea de Apel, dar am câștigat la Înalta Curte. Acum am câștigat înțelegere din partea majorității parlamentare. Din păcate, s-a dat prea mult timp mână liberă tuturor. Fotbalul, baschetul și handbalul sunt finanțate din bani publici, de Primării, iar primarii au devenit niște competitori sportivi prin echipele lor. Fiecare voia ca în al doilea mandat să câștige campionatul național și au zis: «Băgăm milioane de euro și aducem străini ca să fim cei mai tari” a fost prima reacție a lui Novak

Textul de lege prevede sancțiuni financiare pentru echipele care nu vor respecta prevederea, amenzi între 500.000 și 1.000.000 de lei, dar nu este limpede dacă penalitățile vor fi aplicate după fiecare abatere (fiecare meci în care echipele nu vor utiliza români în proporție de minimum 40%) sau la finele sezoanelor. Detaliile de acest gen vor fi stabilite de fiecare federație sportivă în parte.

Fotbalul se numără printre sporturile cu cele mai mari ponderi de jucători străini, astfel că va fi printre principalele „victime” în caz că legea va fi promulgată în această formă. Pentru început, o recapitulare a ceea ce s-a întâmplat până acum în acest sezon, în primele 16 etape ale sezonului regular.

Până astăzi, cele 16 echipe ale Superligii au utilizat 437 de jucători în sezonul curent, dintre care 188 fără cetățenie română. Asta înseamnă că aceștia din urmă reprezintă 43,02% din totalul jucătorilor folosiți în Superligă, respectiv că la nivel macro, ponderea românilor depășește pragul de 40%.

Trei echipe ar fi prinse într-un mic „ofsaid” în cazul în care legea va fi promulgată. Acestea sunt, în ordinea clasamentului, Dinamo, Oțelul și Csikszereda.

Raportat la totalul aparițiilor din acest sezon (număr de jucători folosiți * numărul etapelor), cele 3 sunt ușor sub pragul de 40% jucători români.