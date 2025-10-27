Legea reformei în sănătate, parte a pachetului pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în septembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial, după ce fusese promulgată de președintele României.

Legea reformei în sănătate, parte a pachetului pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în septembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial, după ce fusese promulgată de președintele României . Actul introduce schimbări majore pentru medici, pacienți și spitale, urmărind creșterea calității serviciilor medicale, responsabilizarea managerilor și o mai bună utilizare a fondurilor publice. Printre noutăți se numără decontarea integrală a tratamentelor pentru bolnavii gravi și noi reguli privind plata medicilor de familie.

Legea a fost contestată la Curtea Constituțională, însă, pe 8 octombrie, CCR a respins sesizarea și a declarat actul normativ constituțional, deschizând astfel calea pentru implementarea noilor măsuri.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, la momentul asumării răspunderii în Parlament, principalele direcții ale reformei din sistemul sanitar. El a arătat că obiectivul principal este reorientarea pacienților din zona spitalizării către medicina de familie și medicina de specialitate, prin eliminarea internărilor nejustificate. Conform premierului, această măsură ar putea duce la economisirea a peste 3 miliarde de lei anual, bani care ar putea fi redirecționați pentru servicii medicale.

Bolojan a precizat că se va schimba și modalitatea de plată a medicilor de familie, accentul urmând să fie pus pe serviciile oferite pacienților. Două treimi din plata acestora vor fi calculate pe baza serviciilor efective, iar o treime va depinde de numărul pacienților înscriși pe listă.

„În primul rând, reforma pe care o propunem porneşte de la principiul reorientării pacienţilor din zona de spitalizare către medicina de familie şi medicina de specialitate, prin eliminarea internărilor care nu sunt necesare. Şi, prin tratarea pacienţilor la medicul de familie sau la cel de specialitate, se pot economisi peste 3 miliarde de lei, care să fie redirecţionaţi pentru servicii medicale.Modalitatea de plată pentru medicii de familie se va schimba. Vom pune accentul pe serviciile oferite pacienţilor, care vor constitui peste două treimi din plată, dar o treime din banii plătiţi vor fi pe baza numărului de pacienţi înscrişi pe listă”, a afirmat Ilie Bolojan.

O altă direcție importantă a reformei vizează creșterea accesului la servicii medicale pentru pacienții din comunități izolate.

Premierul a explicat că seniorii, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități vor beneficia de îngrijiri la domiciliu fără costuri suplimentare, iar mecanismul de acces la medicamente inovative va fi regândit pentru a asigura predictibilitate și echilibru bugetar, stimulând în același timp prescrierea de medicamente generice.

„Seniorii, bolnavii cronici şi persoanele cu dizabilităţi primesc îngrijire la domiciliu fără costuri suplimentare. Se schimbă şi mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în aşa fel încât să fie predictibil şi fără presiune pe bugetul public, încurajând prescrierea de medicamente generice”, a afirmat premierul Bolojan.

În privința spitalelor, premierul a subliniat că legea aduce reguli mai stricte de responsabilitate, performanță și disciplină financiară. Contractele managerilor vor fi bazate pe indicatori de performanță și vor fi evaluate transparent, eliminându-se numirile fără concurs.

Bolojan a precizat că se introduc sancțiuni pentru serviciile fictive și mecanisme de recuperare a sumelor nejustificate, în timp ce plățile pe servicii medicale vor avea o pondere mai mare decât influențele salariale.

Totodată, Guvernul va crea o nouă categorie – spitalele nde importanță strategică – care va permite prioritizarea investițiilor și dotărilor în unități esențiale pentru gestionarea crizelor medicale.

Premierul a adăugat că și spitalele private vor fi responsabilizate: acestea vor trebui să suporte costurile dacă un pacient externat nejustificat este reinternat într-un spital public în termen de 48 de ore pentru aceeași patologie.