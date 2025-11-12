Parlamentarii au dat undă verde în Comisia pentru Transporturi unei legi care pune ordine în haosul trotinetelor electrice. Proiectul, inițiat de PNL, stabilește limite clare de viteză și putere, vârste minime, cască obligatorie pe carosabil și asigurare RCA pentru orice model care circulă pe drumurile publice.

,,Am dat astăzi, în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură, un raport de adoptare cu amendamente admise si respinse, propunerii legislative prin care reglementăm circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice.

Mă număr printre inițiatorii acestui act normativ, alături de alți colegi parlamentari liberali, iar prin amendamentele pe care le-am dezbătut în Comisia pentru Transporturi am urmărit o mai mare siguranță în trafic, atât a utilizatorilor de trotinete electrice, cât și a celorlalți participanți la trafic.

Față de raportul preliminar al Comisiei Juridice au intervenit câteva modificări, printre cele mai importante fiind:

-definirea clară și cuprinzătoare a trotinetei electrice cu referire expresă la viteza de circulație admisă și puterea electrică, pentru că cele două elemente sunt în strânsă legătură. Astfel, pe drumurile publice va fi permisă circulația trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcție care nu depășește 25 km/h și care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 2 kW. Trotinetele care nu corespund acestor specificații tehnice și care circulă pe drumurile publice, sunt în afara legii.

-stabilirea vârstei celui care conduce trotineta electrică. Am abordat diferențiat vârsta. Astfel, pentru trotinete electrice conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puțin 14 ani.

-utilizarea căștii de protecție devine obligatorie pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe partea carosabilă, cu excepția trotinetelor electrice în regim self-service. Pentru aceștia din urmă, introducem obligativitatea de a-și exprima consimțământul prin intermediul aplicației de închiriere, privind asumarea responsabilității pentru utilizarea trotinetei în lipsa căștii de protecție.

-deținerea unei asigurări obligatorii pentru răspundere civilă. Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terților, indiferent de tipul lor. Fără excepții! ASF va emite normele în termen de 60 de zile la data intrării în vigoare a legii.

-reguli noi pentru siguranța utilizatorilor de trotinete electrice – în timpul deplasării pe drumurile publice, utilizatorilor le este interzisă folosirea telefonului mobil sau a oricăror dispozitive de înregistrare/redare de texte, audio sau video care le pot distrage atenția. Încălcarea acestei norme va duce la sancționarea utilizatorului cu amendă.

-introducerea de noi sancțiuni – conducerea pe drumurile publice a trotinetei electrice sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive, precum și refuzul conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică de a se supune testării privind consumul de alcool ori de substanţe psihoactive, devine contravenție și se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni.

Raportul dat astăzi în Comisia pentru Transporturi va fi dezbătut și de celelalte comisii co-raportoare, sper cât mai curând, pentru a deveni lege.

Prioritatea noastră este protejarea vieții tuturor participanților la trafic. Ne confruntăm cu un fenomen care ia amploare în mediul urban și pe care îl luăm foarte în serios în calitate de for legislativ.

Ceea ce noi reglementăm aici va fi aplicat în stradă de către oamenii legii. De aceea, ne dorim o lege clară, care să nu lase loc la interpretări și care să fie aplicată cu rezultate reale în beneficiul si pentru protejarea oamenilor. ”, a transmis Nicolae Lucian Bode, pe pagina de socializare.