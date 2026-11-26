Moment istoric pentru sportul românesc la Vatican. Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, au fost primiți în audiență de Papa Leon al 14-lea. Vizita celebrează 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii obținut de Nadia Comăneci la Montreal.

O delegație de elită a sportului românesc, formată din Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi și Mihai Covaliu, în calitate de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a participat la o audiență generală la Papa Leon al 14-lea. Evenimentul a fost organizat de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, în colaborare cu forul olimpic de la București, și se înscrie în seria manifestărilor dedicate anului „Nadia Comăneci”, prin care se marchează împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică a fostei mari gimnaste.

Suveranul Pontif s-a întâlnit personal cu marii campioni ai României și a primit din partea acestora daruri cu o puternică încărcătură simbolică. Gheorghe Hagi i-a oferit Papei un tricou personalizat al echipei naționale de fotbal, modelul purtat de Generația de Aur la turneul final din 1994, imprimat cu numărul 10 și cu numele fostului căpitan al tricolorilor. Pe echipament a fost scris un mesaj de mână: „Sanctității Sale Papa Leon al 14-lea. Cu credință, respect și recunoștință”.

La rândul său, Ilie Năstase i-a dăruit Suveranului Pontif o rachetă de tenis pe care a folosit-o în anul 1976, precum și un tablou în care apar el, Gheorghe Hagi și Nadia Comăneci, alături de semnăturile tuturor celor 3. Fostul lider mondial a explicat alegerea făcută prin faptul că Papa este un pasionat al sportului alb și dispune chiar de un teren de tenis în interiorul Vaticanului.

Nadia Comăneci i-a înmânat Suveranului Pontif o bluză de trening a lotului olimpic al României, alături de o șapcă oficială a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028, semnată de ea și de soțul său, Bart Conner. Nadia a descris întâlnirea de la Vatican drept un moment plin de emoție și o onoare deosebită, mai ales în contextul aniversării a 50 de ani de la primul 10 olimpic din istorie.

Pe lângă întâlnirea privată cu Suveranul Pontif, delegația României a luat parte și la audiența generală desfășurată în Piața Sfântul Petru, eveniment în cadrul căruia Papa Leon al 14-lea a transmis un mesaj pentru pace și a lansat un apel ferm pentru încetarea conflictelor armate din lume.