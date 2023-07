Dinamo a plătit datoriile către cei cinci foști jucători, iar FIFA a ridicat interdicția la transferuri pe care o pusese clubului „alb-roșu”. Echipa bucureșteană spera să scape de interdicția respectivă fără să achite restanțele foștilor fotbaliști cu ajutorul unui verdict pozitiv de la FIFA în acestă privință.

Veste bună pentru Dinamo cu 4 zile înaintea debutului în noua ediție a SuperLigii. Federația Română de Fotbal a fost înștiințată de FIFA în această dimineață că a ridicat interdicția la transferuri pe care i-o pusese clubului „alb-roșu”. Dinamo a achitat jumătate de milion de euro pentru a scăpa de interdicție, după ce avocatul spaniol Ibarrola nu a avut succes la FIFA în a ridica sancțiunea. Plata a fost făcută prin terți de acționarii „câinilor”, deoarece clubul este în insolvență și ar fi ilegal să efectueze acest tip de plăți.

În aceste condiții, în cursul zilei de joi, Dinamo va înregistra la LPF transferurile jucătorilor cu care a ajuns până acum la un acord. Este vorba despre Hakim Abdallah (Virton), Goncalo Gregorio (Leiria), Adnan Golubovic (FC Koper), Cristi Costin (FC Voluntari) și Dennis Politic (Cremonese).

Ei vor putea fi folosiți, dacă antrenorul Ovidiu Burcă va crede de cuviință, încă de la primul meci al noului sezon, cel de luni, 17 iulie, contra Universității Craiova.

Andrei Nicolescu, unul dintre acționarii lui Dinamo, a anunțat că gruparea „alb-roșie” a achitat toate datoriile către cei cinci jucători din cauza cărora exista interdicția la transferuri, iar pentru ridicarea acesteia nu ar mai fi de parcurs decât câțiva pași simpli.

„Noi ne-am făcut datoria, acum urmează ca adminsitratorul special să facă procedurile pentru ridicarea interdicției. S-au închis toate cele cinci proceduri. Noi am spus ce o să facem și asta am făcut. Exact ceea ce am comunicat, asta am și făcut. Era o procedură pe care ne doream s-o facem altfel. Noi n-avem ce să facem, acum jucătorii trebuie să confirme la FIFA că și-au primit drepturile și să se facă procedura din partea clubului, prin administratorul special. Teoretic, toți jucătorii vor face adresa către FIFA. Mai departe, nu ține de noi”, a declarat Andrei Nicolescu