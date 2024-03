Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede modificarea datei alegerilor preşedintelui României. Alegerile prezidențiale din acest an vor avea loc în septembrie, după ce Camera Deputaților a votat legea care permite devansarea datei acestor alegeri.

Camera Deputaților a dat undă verde legii prin care se poate face devansarea datei pentru alegerile prezidențiale din acest an. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, astfel încât alegerile pentru președintele României să fie organizate cu cel mult trei luni anterior lunii în care ajunge la termen mandatul de șef al statului. Alegerile prezidențiale din acest an vor avea loc în septembrie, după ce Camera Deputaților a votat legea care permite devansarea datei acestor alegeri.

Legea permite, așadar, organizarea alegerilor prezidențiale cu cel mult trei luni înainte de luna în care actualul președinte își termină mandatul în fruntea țării. Legea stipulează că ziua în care vor avea loc alegerile este duminică. Cu minimum 75 de zile înainte de ziua votului, Guvernul decide data alegerilor prin intermediul unei hotărâri.

Inițial propus de 19 parlamentari UDMR, proiectul prevedea ca alegerile să aibă loc cu cel mult 90 de zile înainte de data la care expiră mandatul de președinte.

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților în calitate de for decizional, cu un număr de 183 de voturi „pentru”, 84 „împotrivă” și o abținere. Legea merge acum la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 15 și 29 septembrie, dacă legea va fi promulgată.

Deputații USR și Forța Dreptei au sesizat Curtea Constituțională pe legea pentru devansarea alegerilor prezidențiale, adoptată de PSD, PNL și UDMR, „cu încălcarea flagrantă a oricăror principii democratice”.

Curtea Constituțională a României a decis să dezbată, pe 20 martie, sesizarea deputaților USR și a Forței Dreptei privind legea pentru devansarea alegerilor prezidențiale.