Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ionel Ciucă, a anunțat că toți membrii Biroului Politic Național au fost de acord ca alegerile prezidențiale să aibă loc la termen. Ședința liberalilor a avut loc în același timp cu consultările premierului României, Marcel Ciolacu, cu partidele politice privind calendarul alegerilor prezidențiale.

Momentan, PNL și PSD n-au stabilit data pentru alegerile prezidențiale. Liberalii ar vrea ca alegerile prezidențiale să aibă loc în luna noiembrie, dar social-democrații ar prefera luna septembrie.

Liderul PNL a răspuns și atacurilor venite din partea social-democraților, care l-ar fi acuzat că nu are onoare.

„Onoarea mea a fost, este și va rămâne pentru români. Am în spate o carieră și am demonstrat și onoare, și loialitate și nu mi s-a reproșat nimic până acum. În viața politică lucrurile stau altfel, dar cred că cei care au ridicat un astfel de subiect trebuie să se uite singuri la propria prestație și vor ajunge la o concluzie. Onoarea nu e ceva cu care te joci la orice supărare pe care o ai, e o chestiune pe care o ai sau nu o ai. Eu nu am vorbit de rău despre niciunul dintre dumnealor, sunt lucruri mult mai importante de făcut. Eu vă spun lucruri mai importante. Am o carieră încheiată și nu mi s-a reproșat că nu m-am ținut de cuvânt. În politica din România sunt singurul care a avut onoare și a transferat funcția de premier când a fost cazul”, a transmis Nicolae Ionel Ciucă.