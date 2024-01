În penultimul meci al etapei cu numărul 12 din campionatul intern de volei masculin, Divizia A 1, CSM Corona Brașov a învins SCMU Craiova cu scorul de 3-2.

În penultimul meci al etapei cu numărul 12 din campionatul intern de volei masculin, Divizia A 1, CSM Corona Brașov a învins SCMU Craiova cu scorul de 3-2. Corona Brașov, echipă nou promovată în Divizia A 1 la volei masculin, rămâne liderul clasamentului.

Meciul a fost extrem de disputat, însă, la final s-a dovedit că discipolul și-a învins maestrul. Pe parcursul celor cinci seturi disputate, cele două echipe au mers umăr la umăr. Primul set a fost câștigat de echipa lui Dănuț Pascu cu scorul de 22-25. Cel de-al doilea set a fost câștigat de Laurențiu Lică la scorul de 25-22. Au urmat setul 3, câștigat de Pascu și setul 4 câștigat de Lică. Diferența s-a făcut în setul 5, când echipa lui Laurențiu Lică a câștigat fără drept de apel, cu scorul de 15-9.

Așadar, fostul jucător al SCMU Craiova, actualul antrenor al CSM Corona Brașov, Laurențiu Lică, a câștigat partida. Discipolul și-a învins maestrul.

După partidă, oficialii clubului brașovean au postat pe pagina de socializare ”povestea” victoriei obținute: ”Ce victorie! Un meci nebun, în care ne luăm revanșa pentru meciul din tur și bifăm cea de a 11-a victorie consecutivă. Rămânem în continuare liderii clasamentului. Felicitări, băieți! Statistica meciului: Augusto Colito 14 puncte, din care 1 as, 1 blocaj; Ewoud Gommans 13 puncte, din care 1 as, 4 blocaje; Tudor Magdaș 11 puncte, din care 1 as, 5 blocaje; Dušan Stojsavljević 10 puncte, 2 blocaje; Alesson Santiago 8 puncte, 3 blocaje; Ștefan Lupu 6 puncte, 3 blocaje; Cristiano Oliveira 5 puncte; Radu Dediulescu 5 puncte; Rusmir Halilović 4 puncte, 2 blocaje și Filip Kovačević 2 puncte”