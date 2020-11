A fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția a încă 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv a tunelului Meseș. Ofertele pot fi depuse până în 11 ianuarie 2021, contractul având o valoare estimată de 800.000 de euro.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat vineri, 13 noiembrie, pe rețelele de socializare, că a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția a încă 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv a tunelului Meseș.

„După ce, în urmă cu câteva luni, am semnat contractele de proiectare și execuție pentru tronsoalele de autostradă aflate între Zimbor si Poarta Sălajului, Nușfalău – Suplacu de Barcău și Nădășelu – Mihăiești – Zimbor, sunt bucuros să anunț că am făcut pasul pentru proiectarea și execuția a încă 41 de kilometri din Autostrada Transilvania (inclusiv tunelul Meseș) care va traversa județul Sălaj. Astfel, Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a lansat în cursul zilei de ieri procedura de licitație restrânsă (cu precalificare) pentru atribuirea contractului, prin transmiterea spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice a Anunțului”, a precizat ministrul.

Termenul de depunere al ofertelor este 11 ianuarie 2021. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 800.000.000 de euro (fără TVA), iar durata contractului este de 12 luni perioada de proiectare și 36 luni perioada de execuție a lucrărilor. Tronsonul de autostradă va avea o lungime de 41 de kilometri, cu numeroase lucrări de artă. Printre acestea, 65 de viaducte, poduri și pasaje pe și peste autostrada, în lungime totală de aproximativ 13 km, precum și tunelul Meseș cu două galerii, lung de aproape trei kilometri și cu două benzi de circulație pe sens.

„Dacă pentru celelalte guvernări construirea loturilor din autostrada care trebuia să traverseze Sălajul a rămas doar la stadiul de promisiuni sau povești vânătorești, iată că pentru Guvernul Ludovic Orban promisiunile se transformă urgent în fapte. Cu alte cuvinte, ce alții au promis timp de zeci de ani că vor realiza pentru județul Sălaj (fără să miște de altfel un deget în această direcție), noi, cei din Guvernul liberal, am realizat într-un timp extrem de scurt, mai precis într-un singur an de guvernare, în condiții total potrivnice cum sunt cele în care astăzi de aflăm. Spun am realizat, pentru că odată semnate contractele de proiectare și execuție pentru aceste tronsoane de autostradă, pornim practic pe un drum ireversibil: drumul către visul unui județ care își dorește să ajungă cât mai repede la standardele județelor aflate în proximitatea lui, cum ar fi Cluj și Bihor”, a mai spus Bode.

Potrivit acestuia, în condițiile în care antreprenorii vor respecta clauzele, implicit termenele stipulate în contractele pentru proiectare și execuție a lucrărilor, până la finele anului 2024, cel târziu începutul anului 2025, vor putea circula pe toate loturile din autostrada care va traversa județul Sălaj.