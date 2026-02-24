Liderii Coaliției de guvernare au ajuns la un acord asupra unui pachet de măsuri ce combină schimbări fiscale și reforme administrative. Un element central al acordului îl reprezintă ajustările fiscale aplicabile patrimoniului construit.

Liderii Coaliției de guvernare au ajuns la un acord asupra unui pachet de măsuri ce combină schimbări fiscale și reforme administrative. Deciziile vizează impozitarea patrimoniului construit, facilități pentru persoanele cu handicap și continuarea reformei administrației centrale și locale.

Un element central al acordului îl reprezintă ajustările fiscale aplicabile patrimoniului construit. Coaliția a agreat:

-o reducere de 25% a impozitului pentru clădirile mai vechi de 100 de ani

-o reducere de 15% pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani

Măsura este prezentată drept un instrument de sprijin pentru conservarea fondului construit cu valoare istorică sau arhitecturală, dar și pentru diminuarea presiunii fiscale asupra proprietarilor de imobile vechi.

Specialiștii atrag atenția că astfel de politici pot stimula investițiile în restaurare și întreținere, însă impactul bugetar va depinde de modul în care autoritățile locale vor aplica noile cote.

Coaliția a stabilit, de asemenea, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri și autovehicule în cazul persoanelor cu dizabilități:

-50% reducere pentru persoanele cu handicap grav

-25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat

Aplicarea acestor facilități va fi condiționată de introducerea unor plafoane valorice, detaliile urmând să fie clarificate în textul legislativ.

Decizia urmărește echilibrarea protecției sociale cu sustenabilitatea veniturilor bugetare, în condițiile în care facilitățile fiscale reprezintă o componentă importantă a politicilor de sprijin pentru persoanele vulnerabile.

Pentru implementarea măsurilor, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să redacteze proiectul legislativ. Autoritățile au precizat că documentul va include prevederi care să permită regularizări administrative pentru contribuabilii care au achitat deja impozitele.

Această soluție are rolul de a evita litigii fiscale și de a asigura o aplicare uniformă a noilor reglementări.

Modificările convenite pot avea implicații directe asupra proprietarilor de imobile vechi, dar și asupra persoanelor cu handicap. În același timp, autoritățile locale vor trebui să ajusteze mecanismele de calcul și colectare a impozitelor.

Experții fiscali subliniază că introducerea reducerilor necesită claritate legislativă pentru a preveni interpretările divergente și blocajele administrative.